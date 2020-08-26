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В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»

В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»
Національний банк 9 грудня вводить в обіг пам'ятну монету "Рік Тигра". Її номінал становитиме 5 гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацбанку.

Пам'ятних монет випустять 50 тисяч
Монету присвятили одній із тварин дванадцятирічного східного календаря. Її випустять тиражем у 50 тисяч штук. З них 20 тисяч монет будуть розміщені у сувенірній упаковці.
В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»
В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»

На аверсі монети розмістили:

- угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом "Україна",
- на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря,
- у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра – символ року,
- під стрілкою – "2022",
- унизу ліворуч напис півколом "5 гривень",
- на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок та логотип Банкнотно-монетного двору.
В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»

На реверсі монети зображені:

- стилізований символ східного календаря 2022 року – тигр,
- по колу його оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.
В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»


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Теги: монета, рік тигра, Нацбанк
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