Економічний паспорт: на Банковій уточнили особливості його використання

Внесений на розгляд Верховної Ради президентомпроєкт закону «Про економічний паспорт» передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.«Згідно з документом, Фонд буде націлений на накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійсненням виплат його учасникам», - йдеться у повідомленні.Активи учасників Фонду формуватимуться із внесків із бюджетних коштів, що надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду.Державні внески здійснюватимуться щорічно кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.Після досягнення громадянином України повноліття ці виплати можуть використовуватись на:- навчання в закладах освіти України;- купівлю власного житла на території України;- переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;- лікування (при досягненні 18-річного віку).«Кошти, які зможуть отримати молоді люди для оплати свого навчання, нададуть їм більшу гнучкість у виборі освітньої траєкторії. Освітні можливості та перспективи молодих людей на ринку праці менше залежатимуть від матеріального забезпечення їхніх батьків», - зазначив президент.«Можливість використовувати кошти на лікування допоможе дітям із тяжкими захворюваннями покрити – хоча б частково – необхідні витрати. При цьому батьки матимуть змогу самостійно обрати установу, де можна отримати таку допомогу. Це сприятиме розвитку відповідних медичних послуг», - додав Зеленський.