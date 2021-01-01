На Волині троє чоловіків врятували козулю, яка провалилася під кригу





Про це повідомили на



Під час прогулянки житель села Промінь Володимир Демчук побачив в заростях очерету молоденьку козулю, яка рятуючись від мисливців, забігла на крихкий лід і провалилася. Помітивши, що тварина ослабла і не може вибратися самотужки, чоловік вирішив витягнути її.



Допомогти в порятунку зголосилося ще двоє небайдужих односельців - Андрій Казаков і Дмитро Мосійчук. Пробиваючи кригу, вдалося підпливти до козулі і, обв'язавши мотузкою, витягнути на берег.



З’ясувалося, що врятована тварина змерзла так, що не могла навіть поворухнути кінцівками, тож її забрали додому, щоб зігріти та згодом відпустити на волю.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Промінь Боратинської громади місцеві жителі врятували молоденьку козулю, яка забігла на лід ставка і провалилося у водойму. Подія сталася вчора, 5 грудня.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Боратинської громади.Під час прогулянки житель села Проміньпобачив в заростях очерету молоденьку козулю, яка рятуючись від мисливців, забігла на крихкий лід і провалилася. Помітивши, що тварина ослабла і не може вибратися самотужки, чоловік вирішив витягнути її.Допомогти в порятунку зголосилося ще двоє небайдужих односельців -. Пробиваючи кригу, вдалося підпливти до козулі і, обв'язавши мотузкою, витягнути на берег.З’ясувалося, що врятована тварина змерзла так, що не могла навіть поворухнути кінцівками, тож її забрали додому, щоб зігріти та згодом відпустити на волю.

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