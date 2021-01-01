Показали, на якому етапі будівництво мультифункціонального спортивного комплексу у Світязі.ФОТО

На території Шацької громади, в селі Світязь, на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки, почали зводити мультифункціональний спортивний комплекс.На сьогодні тут триває будівництво двох споруд – спортивного залу та господарської будівлі. Загальна площа спортивного закладу становить майже 2,5 тис. кв.м. Про хід робіт йдеться на сайті Шацької територіальної громади.Роботи стартували в серпні цього року в межах програми «Велике будівництво». На даний час встановлені спеціальні металеві конструкції, необхідні для облаштування стін спортивного залу, та зведені два поверхи господарської споруди (загалом передбачено три поверхи).У закладі будуть дотримані усі вимоги інклюзивності та безбар’єрності. Тут побудують пандуси та ліфти для людей з особливими потребами та маломобільних груп населення.Будівництво спортивного комплексу планують завершити у 2022 році. Загальна кошторисна вартість об’єкту спортивної інфраструктури становить понад 19 млн грн. З них 16 млн 950 тис. грн – це кошти державного бюджету, решта – місцевого.Спорткомплекс – це вагома інвестиція в розвиток туризму на території Шацької громади, нові робочі місця, популяризація курортного краю в Україні і за її межами.