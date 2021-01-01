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Показали, на якому етапі будівництво мультифункціонального спортивного комплексу у Світязі.ФОТО

Показали, на якому етапі будівництво мультифункціонального спортивного комплексу у Світязі.ФОТО
На території Шацької громади, в селі Світязь, на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки, почали зводити мультифункціональний спортивний комплекс.

На сьогодні тут триває будівництво двох споруд – спортивного залу та господарської будівлі. Загальна площа спортивного закладу становить майже 2,5 тис. кв.м. Про хід робіт йдеться на сайті Шацької територіальної громади.

Роботи стартували в серпні цього року в межах програми «Велике будівництво». На даний час встановлені спеціальні металеві конструкції, необхідні для облаштування стін спортивного залу, та зведені два поверхи господарської споруди (загалом передбачено три поверхи).

У закладі будуть дотримані усі вимоги інклюзивності та безбар’єрності. Тут побудують пандуси та ліфти для людей з особливими потребами та маломобільних груп населення.

Будівництво спортивного комплексу планують завершити у 2022 році. Загальна кошторисна вартість об’єкту спортивної інфраструктури становить понад 19 млн грн. З них 16 млн 950 тис. грн – це кошти державного бюджету, решта – місцевого.

Спорткомплекс – це вагома інвестиція в розвиток туризму на території Шацької громади, нові робочі місця, популяризація курортного краю в Україні і за її межами.

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Теги: Світязь, Гарт, спорткомплекс, будівництво
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