У заказнику на Волині «на гарячому» затримали браконьєрів, які вбили кабанів ФОТО
Сьогодні, 03:13
Двоє чоловіків з міста Володимир-Волинський та села Ставки Володимир-Волинського району полювали на диких кабанів на території заказника. «На гарячому» їх затримала рейдова група у складі працівників єгерської служи, державної лісової охорони. Про це повідомлє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
5 грудня двоє браконьєрів вбили двох кабанів пострілами в голову. За типом стрільби видно, що людина, яка це зробила, має необхідні навики.
Факт, що браконьєрство здійснили на території лісового заказника «Нехворощі» (Микуличівське лісництво ДП «Володимир-Волинське ЛМГ») кваліфікує справу як кримінал.
Самі браконьєри свою причетність заперечують. Хоча всі факти і сліди вказують на їхню вину.
Своїми діями вони завдали збитків на суму 80 тис. грн.
За фактом проводяться слідчо-оперативні дії.
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5 грудня двоє браконьєрів вбили двох кабанів пострілами в голову. За типом стрільби видно, що людина, яка це зробила, має необхідні навики.
Факт, що браконьєрство здійснили на території лісового заказника «Нехворощі» (Микуличівське лісництво ДП «Володимир-Волинське ЛМГ») кваліфікує справу як кримінал.
Самі браконьєри свою причетність заперечують. Хоча всі факти і сліди вказують на їхню вину.
Своїми діями вони завдали збитків на суму 80 тис. грн.
За фактом проводяться слідчо-оперативні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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