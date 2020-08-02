У заказнику на Волині «на гарячому» затримали браконьєрів, які вбили кабанів ФОТО

Двоє чоловіків з міста Володимир-Волинський та села Ставки Володимир-Волинського району полювали на диких кабанів на території заказника. «На гарячому» їх затримала рейдова група у складі працівників єгерської служи, державної лісової охорони. Про це повідомлє пресслужба Волинського ОУЛМГ.5 грудня двоє браконьєрів вбили двох кабанів пострілами в голову. За типом стрільби видно, що людина, яка це зробила, має необхідні навики.Факт, що браконьєрство здійснили на території лісового заказника «Нехворощі» (Микуличівське лісництво ДП «Володимир-Волинське ЛМГ») кваліфікує справу як кримінал.Самі браконьєри свою причетність заперечують. Хоча всі факти і сліди вказують на їхню вину.Своїми діями вони завдали збитків на суму 80 тис. грн.За фактом проводяться слідчо-оперативні дії.