Відреставрована площа перед РАЦСом у Луцьку під сніговим покровом.ФОТО
06 грудень, 23:21
Фото засніженої реконструйованої площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій у Луцьку виклав у соцмережу Луцький міський голова.
Фото на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував Ігор Поліщук.
«Площа під сніговим покровом особливо гарна й святкова», – підписав чарівні зимові фото міський голова.
Нагадаємо, що площу перед РАЦСом у Луцьку почали реконструювати з серпня цього року.
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Фото на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував Ігор Поліщук.
«Площа під сніговим покровом особливо гарна й святкова», – підписав чарівні зимові фото міський голова.
Нагадаємо, що площу перед РАЦСом у Луцьку почали реконструювати з серпня цього року.
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