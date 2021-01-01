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Відреставрована площа перед РАЦСом у Луцьку під сніговим покровом.ФОТО

Відреставрована площа перед РАЦСом у Луцьку під сніговим покровом.ФОТО
Фото засніженої реконструйованої площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій у Луцьку виклав у соцмережу Луцький міський голова.

Фото на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував Ігор Поліщук.

«Площа під сніговим покровом особливо гарна й святкова», – підписав чарівні зимові фото міський голова.

Нагадаємо, що площу перед РАЦСом у Луцьку почали реконструювати з серпня цього року.


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