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У 2022 році всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири - президент

У 2022 році всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири - президент
Наступного року всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України у Харкові, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

За його словами, український народ пишається своїми ветеранами, і в наступному році, вперше з 2014-го, буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході.

"А одразу після цього почнемо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців. Ми пишаємось ними всіма", – сказав Зеленський.

В Україні понад 40 тис. військових стоять у черзі на отримання житла

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Теги: Квартири, військові, Зеленський
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