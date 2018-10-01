У 2022 році всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири - президент
Сьогодні, 04:24
Наступного року всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України у Харкові, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.
За його словами, український народ пишається своїми ветеранами, і в наступному році, вперше з 2014-го, буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході.
"А одразу після цього почнемо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців. Ми пишаємось ними всіма", – сказав Зеленський.
В Україні понад 40 тис. військових стоять у черзі на отримання житла
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Про це президент Володимир Зеленський заявив на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України у Харкові, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.
За його словами, український народ пишається своїми ветеранами, і в наступному році, вперше з 2014-го, буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході.
"А одразу після цього почнемо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців. Ми пишаємось ними всіма", – сказав Зеленський.
В Україні понад 40 тис. військових стоять у черзі на отримання житла
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