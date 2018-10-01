У 2022 році всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири - президент

Наступного року всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири.Про це президентзаявив на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України у Харкові, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.За його словами, український народ пишається своїми ветеранами, і в наступному році, вперше з 2014-го, буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході."А одразу після цього почнемо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців. Ми пишаємось ними всіма", – сказав Зеленський.В Україні понад 40 тис. військових стоять у черзі на отримання житла