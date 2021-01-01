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ДТП, затори, дрифт на дорогах: наслідки ожеледиці на Волині.ВІДЕО

ДТП, затори, дрифт на дорогах: наслідки ожеледиці на Волині.ВІДЕО
На Волині 6 грудня через ожеледицю на дорогах значно ускладнився рух транспорту, а, подекуди, такі погодні умови призвели до ДТП, тягучок, заторів.

Очевидці таких подій, які публікували відео в Інстаграм-спільноті Volyblog, попереджають водіїв бути пильними на дорогах.






У Горохові автівки самовільно «дрифтують» через ожеледицю на дорогах.
На відео видно, що водії не можуть нормально проїхати на повороті та постійно вдаряються у тротуар.

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