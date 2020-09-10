У ковельському військовому ліцеї відкрили новий спортмайданчик та навчальний комплекс.ФОТО

Учора, 6 грудня, у Ковелі в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні урочисто відкрили новозбудований спортивний майданчик та реконструйований навчальний корпус.Про це повідомляє пресслужба волинської облдержадміністрації.З цієї нагоди у заклад завітав голова Волинської обласної державної адміністрації, який привітав колектив і вихованців та вручив у подарунок мультиборд (електронна інтерактивна дошка) для потреб ліцею.Покращити матеріально-технічну базу закладу вдалося завдяки фінансуванню із державного та обласного бюджетів.Так, упродовж року на будівельні роботи із держбюджету завдяки клопотанню обласної державної адміністрації спрямували понад 14 млн грн. Своєю чергою, з обласного бюджету виділили понад 11 млн грн.Зокрема, на реконструкцію навчального корпусу з гуртожитком та навчальними кабінетами витратили 9 млн 302 тис. грн державних коштів та 6 млн 677 тис. грн з обласного бюджету.На облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям, розміром 40 на 60 метрів, пішло 3 млн 947 тис. грн з державного та 2 млн 833 тис. грн з обласного бюджетів.А також на благоустрій території спрямували 1 млн 124 тис. грн з державного бюджету та 1 млн 564 тис. грн – з обласного.Як відзначив начальник ліцею, за 20 років існування закладу такий фінансовий ресурс, який виділили цьогоріч, ще не виділяли."Дякуємо за створення таких умов для успішного навчання. В майбутньому це дасть змогу бути конкурентними випускниками нашим вихованцям, здатними здобувати вищу освіту у секторі національної безпеки та оборони України. Ці ресурси, котрі ми вкладаємо у наших дітей, вартують того. Адже абсолютна більшість випускників закладу продовжують здобувати освіту у вищій військовій школі. Більше 600 випускників ліцею захищають сьогодні нашу державу на Сході. І один із наймолодших Героїв України – наш випускник, а три випускника закладу представляли Україну на Олімпійських іграх. Ми зробимо все, аби ці діти отримали гідну освіту", – зазаначив Павло Боснюк.До слова, по завершенню святкової урочистої частини на спортивному майданчику відбувся футбольний поєдинок між легендами футболу Волині ХХ століття та командою вихованців військового ліцею.