У ковельському військовому ліцеї відкрили новий спортмайданчик та навчальний комплекс.ФОТО
Сьогодні, 08:22
Учора, 6 грудня, у Ковелі в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні урочисто відкрили новозбудований спортивний майданчик та реконструйований навчальний корпус.
Про це повідомляє пресслужба волинської облдержадміністрації.
З цієї нагоди у заклад завітав голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, який привітав колектив і вихованців та вручив у подарунок мультиборд (електронна інтерактивна дошка) для потреб ліцею.
Покращити матеріально-технічну базу закладу вдалося завдяки фінансуванню із державного та обласного бюджетів.
Так, упродовж року на будівельні роботи із держбюджету завдяки клопотанню обласної державної адміністрації спрямували понад 14 млн грн. Своєю чергою, з обласного бюджету виділили понад 11 млн грн.
Зокрема, на реконструкцію навчального корпусу з гуртожитком та навчальними кабінетами витратили 9 млн 302 тис. грн державних коштів та 6 млн 677 тис. грн з обласного бюджету.
На облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям, розміром 40 на 60 метрів, пішло 3 млн 947 тис. грн з державного та 2 млн 833 тис. грн з обласного бюджетів.
А також на благоустрій території спрямували 1 млн 124 тис. грн з державного бюджету та 1 млн 564 тис. грн – з обласного.
Як відзначив начальник ліцею Павло Боснюк, за 20 років існування закладу такий фінансовий ресурс, який виділили цьогоріч, ще не виділяли.
"Дякуємо за створення таких умов для успішного навчання. В майбутньому це дасть змогу бути конкурентними випускниками нашим вихованцям, здатними здобувати вищу освіту у секторі національної безпеки та оборони України. Ці ресурси, котрі ми вкладаємо у наших дітей, вартують того. Адже абсолютна більшість випускників закладу продовжують здобувати освіту у вищій військовій школі. Більше 600 випускників ліцею захищають сьогодні нашу державу на Сході. І один із наймолодших Героїв України – наш випускник, а три випускника закладу представляли Україну на Олімпійських іграх. Ми зробимо все, аби ці діти отримали гідну освіту", – зазаначив Павло Боснюк.
До слова, по завершенню святкової урочистої частини на спортивному майданчику відбувся футбольний поєдинок між легендами футболу Волині ХХ століття та командою вихованців військового ліцею.
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Про це повідомляє пресслужба волинської облдержадміністрації.
З цієї нагоди у заклад завітав голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, який привітав колектив і вихованців та вручив у подарунок мультиборд (електронна інтерактивна дошка) для потреб ліцею.
Покращити матеріально-технічну базу закладу вдалося завдяки фінансуванню із державного та обласного бюджетів.
Так, упродовж року на будівельні роботи із держбюджету завдяки клопотанню обласної державної адміністрації спрямували понад 14 млн грн. Своєю чергою, з обласного бюджету виділили понад 11 млн грн.
Зокрема, на реконструкцію навчального корпусу з гуртожитком та навчальними кабінетами витратили 9 млн 302 тис. грн державних коштів та 6 млн 677 тис. грн з обласного бюджету.
На облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям, розміром 40 на 60 метрів, пішло 3 млн 947 тис. грн з державного та 2 млн 833 тис. грн з обласного бюджетів.
А також на благоустрій території спрямували 1 млн 124 тис. грн з державного бюджету та 1 млн 564 тис. грн – з обласного.
Як відзначив начальник ліцею Павло Боснюк, за 20 років існування закладу такий фінансовий ресурс, який виділили цьогоріч, ще не виділяли.
"Дякуємо за створення таких умов для успішного навчання. В майбутньому це дасть змогу бути конкурентними випускниками нашим вихованцям, здатними здобувати вищу освіту у секторі національної безпеки та оборони України. Ці ресурси, котрі ми вкладаємо у наших дітей, вартують того. Адже абсолютна більшість випускників закладу продовжують здобувати освіту у вищій військовій школі. Більше 600 випускників ліцею захищають сьогодні нашу державу на Сході. І один із наймолодших Героїв України – наш випускник, а три випускника закладу представляли Україну на Олімпійських іграх. Ми зробимо все, аби ці діти отримали гідну освіту", – зазаначив Павло Боснюк.
До слова, по завершенню святкової урочистої частини на спортивному майданчику відбувся футбольний поєдинок між легендами футболу Волині ХХ століття та командою вихованців військового ліцею.
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