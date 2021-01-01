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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
8 655 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 3 510 610 осіб;
- одужали – 3 082 619 осіб;
- летальних випадків – 88 986;
- провели ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1270;
Вінницька область – 237;
Волинська область – 397;
Дніпропетровська область – 183;
Донецька область – 689;
Житомирська область – 129;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 503;
Івано-Франківська область – 84;
Київська область – 575;
Кіровоградська область – 151;
Луганська область – 187;
Львівська область – 350;
Миколаївська область – 347;
Одеська область – 368;
Полтавська область – 716;
Рівненська область – 372;
Сумська область – 151;
Тернопільська область – 142;
Харківська область – 292;
Херсонська область – 33;
Хмельницька область – 253;
Черкаська область – 624;
Чернівецька область – 135;
Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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