Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
8 655 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 510 610 осіб;
- одужали – 3 082 619 осіб;
- летальних випадків – 88 986;
- провели ПЛР-тестувань – 16 119 721.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1270;
Вінницька область – 237;
Волинська область – 397;
Дніпропетровська область – 183;
Донецька область – 689;
Житомирська область – 129;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 503;
Івано-Франківська область – 84;
Київська область – 575;
Кіровоградська область – 151;
Луганська область – 187;
Львівська область – 350;
Миколаївська область – 347;
Одеська область – 368;
Полтавська область – 716;
Рівненська область – 372;
Сумська область – 151;
Тернопільська область – 142;
Харківська область – 292;
Херсонська область – 33;
Хмельницька область – 253;
Черкаська область – 624;
Чернівецька область – 135;
Чернігівська область – 175.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 510 610 осіб;
- одужали – 3 082 619 осіб;
- летальних випадків – 88 986;
- провели ПЛР-тестувань – 16 119 721.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1270;
Вінницька область – 237;
Волинська область – 397;
Дніпропетровська область – 183;
Донецька область – 689;
Житомирська область – 129;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 503;
Івано-Франківська область – 84;
Київська область – 575;
Кіровоградська область – 151;
Луганська область – 187;
Львівська область – 350;
Миколаївська область – 347;
Одеська область – 368;
Полтавська область – 716;
Рівненська область – 372;
Сумська область – 151;
Тернопільська область – 142;
Харківська область – 292;
Херсонська область – 33;
Хмельницька область – 253;
Черкаська область – 624;
Чернівецька область – 135;
Чернігівська область – 175.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
06 грудень, 09:51
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
06 грудень, 09:37
Повідомили, коли українців вакцинуватимуть третьою дозою проти COVID-19
03 грудень, 17:22
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині під час пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 7 грудня
Сьогодні, 09:25
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
У ковельському військовому ліцеї відкрили новий спортмайданчик та навчальний комплекс.ФОТО
Сьогодні, 08:22
В Україні введуть в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»
Сьогодні, 07:15
Медіа