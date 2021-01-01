Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 3 510 610 осіб;

- одужали – 3 082 619 осіб;

- летальних випадків – 88 986;

- провели ПЛР-тестувань – 16 119 721.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 655 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 3 510 610 осіб;- одужали – 3 082 619 осіб;- летальних випадків – 88 986;- провели ПЛР-тестувань – 16 119 721.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1270;Вінницька область – 237;Дніпропетровська область – 183;Донецька область – 689;Житомирська область – 129;Закарпатська область – 292;Запорізька область – 503;Івано-Франківська область – 84;Київська область – 575;Кіровоградська область – 151;Луганська область – 187;Львівська область – 350;Миколаївська область – 347;Одеська область – 368;Полтавська область – 716;Рівненська область – 372;Сумська область – 151;Тернопільська область – 142;Харківська область – 292;Херсонська область – 33;Хмельницька область – 253;Черкаська область – 624;Чернівецька область – 135;Чернігівська область – 175.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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