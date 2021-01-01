вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 7 грудня

Курс валют у Луцьку на 7 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 7 грудня, такий: продаж – 27,32.

Євро купують за 30,73, продають за 30,86.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,60, а купують за 6,70.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер 3-річний хлопчик з Волині, який хворів на рак
Сьогодні, 09:43
На Волині під час пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 7 грудня
Сьогодні, 09:25
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
У ковельському військовому ліцеї відкрили новий спортмайданчик та навчальний комплекс.ФОТО
Сьогодні, 08:22
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 6 грудня Курс валют у Луцьку на 6 грудня
06 грудень, 09:46
Курс валют у Луцьку на 2 грудня Курс валют у Луцьку на 2 грудня
02 грудень, 09:07
Курс валют у Луцьку на 1 грудня Курс валют у Луцьку на 1 грудня
01 грудень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 30 листопада Курс валют у Луцьку на 30 листопада
30 листопад, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер 3-річний хлопчик з Волині, який хворів на рак
Сьогодні, 09:43
 0
На Волині під час пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 09:32
 0
Курс валют у Луцьку на 7 грудня
Сьогодні, 09:25
 0
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
 0
У ковельському військовому ліцеї відкрили новий спортмайданчик та навчальний комплекс.ФОТО
Сьогодні, 08:22
 0
Медіа
відео
1/8