Курс валют у Луцьку на 7 грудня
Сьогодні, 09:25
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 7 грудня, такий: продаж – 27,32.
Євро купують за 30,73, продають за 30,86.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,60, а купують за 6,70.
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Євро купують за 30,73, продають за 30,86.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,60, а купують за 6,70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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