На Волині під час пожежі загинула пенсіонерка





Про це інформує ДСНС у Волинській області.



Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 17:31 за викликом виїхали рятувальники Державного пожежно-рятувального поста №21 смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області, команди місцевої пожежної охорони з сіл Сільце та Поворськ.



Після прибуття вогнеборців полум’я вже охопило дах будинку. Для пошуку господарки будинку рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби, на гасіння пожежі подали 2 водяних стволи.



На жаль, на місці пожежі виявили тіло жінки літнього віку.



Пожежу ліквідували о 19:27.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 6 грудня, виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку в селі Підріжжя Ковельського району.Про це інформує ДСНС у Волинській області.Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 17:31 за викликом виїхали рятувальники Державного пожежно-рятувального поста №21 смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області, команди місцевої пожежної охорони з сіл Сільце та Поворськ.Після прибуття вогнеборців полум’я вже охопило дах будинку. Для пошуку господарки будинку рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби, на гасіння пожежі подали 2 водяних стволи.На жаль, на місці пожежі виявили тіло жінки літнього віку.Пожежу ліквідували о 19:27.Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

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