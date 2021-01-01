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На Волині під час пожежі загинула пенсіонерка

На Волині під час пожежі загинула пенсіонерка
Вчора, 6 грудня, виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку в селі Підріжжя Ковельського району.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 17:31 за викликом виїхали рятувальники Державного пожежно-рятувального поста №21 смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області, команди місцевої пожежної охорони з сіл Сільце та Поворськ.

Після прибуття вогнеборців полум’я вже охопило дах будинку. Для пошуку господарки будинку рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби, на гасіння пожежі подали 2 водяних стволи.

На жаль, на місці пожежі виявили тіло жінки літнього віку.

Пожежу ліквідували о 19:27.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежа, смерть, пенсіонерка
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