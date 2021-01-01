На Волині під час пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 09:32
Вчора, 6 грудня, виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку в селі Підріжжя Ковельського району.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 17:31 за викликом виїхали рятувальники Державного пожежно-рятувального поста №21 смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області, команди місцевої пожежної охорони з сіл Сільце та Поворськ.
Після прибуття вогнеборців полум’я вже охопило дах будинку. Для пошуку господарки будинку рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби, на гасіння пожежі подали 2 водяних стволи.
На жаль, на місці пожежі виявили тіло жінки літнього віку.
Пожежу ліквідували о 19:27.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 17:31 за викликом виїхали рятувальники Державного пожежно-рятувального поста №21 смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області, команди місцевої пожежної охорони з сіл Сільце та Поворськ.
Після прибуття вогнеборців полум’я вже охопило дах будинку. Для пошуку господарки будинку рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби, на гасіння пожежі подали 2 водяних стволи.
На жаль, на місці пожежі виявили тіло жінки літнього віку.
Пожежу ліквідували о 19:27.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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