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Помер 3-річний хлопчик з Волині, який хворів на рак

Помер 3-річний хлопчик з Волині, який хворів на рак
Трирічний Анатолій Юзепчук, який хворів на лімфогранулематоз, помер.

Про це у фейсбук-спільності "Медицина. Луцьк" повідомила волонтерка Роксолана Несторук.

Нагадаємо, дитина хворіла з вересня 2020 року. Станом на 5 грудня стан хлопчика був вкрай важким. Для того, щоб підтримати його життя й стабілізувати стан, шукали донорів крові.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї померлого.

Фото - з архіву Благодійного фонду «З Богом у серці».

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Теги: Волинь, Анатолій Юзепчук, онкологія, дитина
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