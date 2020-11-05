Помер 3-річний хлопчик з Волині, який хворів на рак
Сьогодні, 09:43
Трирічний Анатолій Юзепчук, який хворів на лімфогранулематоз, помер.
Про це у фейсбук-спільності "Медицина. Луцьк" повідомила волонтерка Роксолана Несторук.
Нагадаємо, дитина хворіла з вересня 2020 року. Станом на 5 грудня стан хлопчика був вкрай важким. Для того, щоб підтримати його життя й стабілізувати стан, шукали донорів крові.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї померлого.
Фото - з архіву Благодійного фонду «З Богом у серці».
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Про це у фейсбук-спільності "Медицина. Луцьк" повідомила волонтерка Роксолана Несторук.
Нагадаємо, дитина хворіла з вересня 2020 року. Станом на 5 грудня стан хлопчика був вкрай важким. Для того, щоб підтримати його життя й стабілізувати стан, шукали донорів крові.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї померлого.
Фото - з архіву Благодійного фонду «З Богом у серці».
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