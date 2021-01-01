вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень

На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень
На митному посту "Ягодин" у водія-далекобійника виявили та вилучили авторефрактометр.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

Це медичний прилад, який широко застосовується офтальмологами для діагностики зору, при ввезенні на митну територію України підлягав обов’язковому декларуванню.

Однак від пропозиції додатково заповнити письмову митну декларацію на товар, не зазначений у товаросупровідних документах, перевізник відмовився. Аргументував тим, що нічого, крім особистих речей та заявленого вантажу, більше не везе.
На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень

Новенький авторефрактометр був виявлений у процесі повного огляду транспортного засобу. Тепер він тимчасово, до остаточного рішення суду по суті справи, вилучений у громадянина. Відповідно до ст. 472 Митного кодексу, дії з недекларування товару комерційного призначення тягнуть за собою конфіскацію та штраф у повному розмірі його вартості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська митниця, товар, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку
Сьогодні, 10:38
Учні з Підгайцівської громади – кращі знавці інформаційних технологій Волині
Сьогодні, 10:20
На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень
Сьогодні, 10:10
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:58
Помер 3-річний хлопчик з Волині, який хворів на рак
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень
30 березень, 09:45
Через «Ягодин» намагалися перевезти м'ясо на понад пів мільйона гривень Через «Ягодин» намагалися перевезти м'ясо на понад пів мільйона гривень
27 вересень, 17:07
Через «Ягодин» намагалися перевезти злитки цинку Через «Ягодин» намагалися перевезти злитки цинку
23 вересень, 17:10
На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО На «Ягодині» вилучили незадекларований товар на майже 2 мільйони гривень. ФОТО
14 липень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
У місті на Волині на головній площі планують зробити каток
Сьогодні, 10:58
 0
Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку
Сьогодні, 10:38
 0
Учні з Підгайцівської громади – кращі знавці інформаційних технологій Волині
Сьогодні, 10:20
 0
На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8