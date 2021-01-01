На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень

На митному посту "Ягодин" у водія-далекобійника виявили та вилучили авторефрактометр.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Це медичний прилад, який широко застосовується офтальмологами для діагностики зору, при ввезенні на митну територію України підлягав обов’язковому декларуванню.Однак від пропозиції додатково заповнити письмову митну декларацію на товар, не зазначений у товаросупровідних документах, перевізник відмовився. Аргументував тим, що нічого, крім особистих речей та заявленого вантажу, більше не везе.Новенький авторефрактометр був виявлений у процесі повного огляду транспортного засобу. Тепер він тимчасово, до остаточного рішення суду по суті справи, вилучений у громадянина. Відповідно до ст. 472 Митного кодексу, дії з недекларування товару комерційного призначення тягнуть за собою конфіскацію та штраф у повному розмірі його вартості.