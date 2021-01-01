Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги

За минулу добу на Волині зареєстрували 397 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки недуги виявили у:Луцька ТГ – 189 хворихБоратинська ТГ – 10 хворихГорохівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ - 16 хворихКопачівська ТГ – 1 хворихОлицька ТГ - 3 хворихПідгайцівська ТГ – 9 хворихРожищенська ТГ - 4 хворихТорчинсьтка ТГ – 12 хворихЦуманська ТГ – 4 хворийЗатурцівська ТГ – 3 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 3 хворихІваничівська ТГ– 8 хворихЛитовезька ТГ - 4 хворихНововолинська ТГ – 3 хворихПавлівська ТГ– 1 хворийПоромівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ - 2 хворихКамінь-Каширська ТГ – 5 хворихЛюбешівська ТГ – 6 хворихМаневицька ТГ – 1 хврийСошичненська ТГ - 1 хворийВишнівська ТГ – 5 хворихГолобська ТГ – 3 хворихГоловненська ТГ – 5 хворихДубечненська ТГ – 4 хворихДубівська ТГ – 4 хворийКовельська ТГ – 34 хворихКолодяжненська ТГ – 6 хворихЛуківська ТГ – 4 хворихЛюблинецька ТГ – 2 хворихЛюбомльська ТГ – 11 хворихРатнівська ТГ – 1 хворийРівненська ТГ – 4 хворихСтаровижівська ТГ – 6 хворихТурійська ТГ – 7 хворихШацька ТГ – 10 хворихГоспіталізували – 52 хворих, 345 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 7 грудня в області зареєстрували 97 069 випадки.Одужало – 84 722 особи (за останню добу – 942).Летальних випадків (осіб) – 2039, з них за останню добу – 14:Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (1), Боратинська ТГ (1).Володимир-Волинський район – 5 випадків: Володимир-Волинська ТГ(3), Іваничівська ТГ (1), Нововолинська ТГ (1).Камінь-Каширський район – 1 випадок: Маневицька ТГ (1)Ковельський район – 6 випадків: Ковельська ТГ (4), Голобська ТГ (1), Дубечненська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежили 392 282 осіб, за останню добу – 994 осіб.За добу 06 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 544 687 щеплення. Першою дозою щепили 1725 осіб та другою дозою – 3891 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 300 858 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 243 829 людей. Загалом проведено 544 687 щеплень.