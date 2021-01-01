Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:58
За минулу добу на Волині зареєстрували 397 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 251 хворих:
Луцька ТГ – 189 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ - 16 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворих
Олицька ТГ - 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 9 хворих
Рожищенська ТГ - 4 хворих
Торчинсьтка ТГ – 12 хворих
Цуманська ТГ – 4 хворий
Володимир-Волинський район – 26 хворих:
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ– 8 хворих
Литовезька ТГ - 4 хворих
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Павлівська ТГ– 1 хворий
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ - 2 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Любешівська ТГ – 6 хворих
Маневицька ТГ – 1 хврий
Сошичненська ТГ - 1 хворий
Ковельський район – 106 хворих:
Вишнівська ТГ – 5 хворих
Голобська ТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 5 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 4 хворий
Ковельська ТГ – 34 хворих
Колодяжненська ТГ – 6 хворих
Луківська ТГ – 4 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 11 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Рівненська ТГ – 4 хворих
Старовижівська ТГ – 6 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 10 хворих
Госпіталізували – 52 хворих, 345 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 7 грудня в області зареєстрували 97 069 випадки.
Одужало – 84 722 особи (за останню добу – 942).
Летальних випадків (осіб) – 2039, з них за останню добу – 14:
Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (1), Боратинська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 5 випадків: Володимир-Волинська ТГ(3), Іваничівська ТГ (1), Нововолинська ТГ (1).
Камінь-Каширський район – 1 випадок: Маневицька ТГ (1)
Ковельський район – 6 випадків: Ковельська ТГ (4), Голобська ТГ (1), Дубечненська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 392 282 осіб, за останню добу – 994 осіб.
За добу 06 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 544 687 щеплення. Першою дозою щепили 1725 осіб та другою дозою – 3891 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 300 858 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 243 829 людей. Загалом проведено 544 687 щеплень.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 251 хворих:
Луцька ТГ – 189 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ - 16 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворих
Олицька ТГ - 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 9 хворих
Рожищенська ТГ - 4 хворих
Торчинсьтка ТГ – 12 хворих
Цуманська ТГ – 4 хворий
Володимир-Волинський район – 26 хворих:
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ– 8 хворих
Литовезька ТГ - 4 хворих
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Павлівська ТГ– 1 хворий
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ - 2 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Любешівська ТГ – 6 хворих
Маневицька ТГ – 1 хврий
Сошичненська ТГ - 1 хворий
Ковельський район – 106 хворих:
Вишнівська ТГ – 5 хворих
Голобська ТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 5 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 4 хворий
Ковельська ТГ – 34 хворих
Колодяжненська ТГ – 6 хворих
Луківська ТГ – 4 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 11 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Рівненська ТГ – 4 хворих
Старовижівська ТГ – 6 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 10 хворих
Госпіталізували – 52 хворих, 345 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 7 грудня в області зареєстрували 97 069 випадки.
Одужало – 84 722 особи (за останню добу – 942).
Летальних випадків (осіб) – 2039, з них за останню добу – 14:
Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (1), Боратинська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 5 випадків: Володимир-Волинська ТГ(3), Іваничівська ТГ (1), Нововолинська ТГ (1).
Камінь-Каширський район – 1 випадок: Маневицька ТГ (1)
Ковельський район – 6 випадків: Ковельська ТГ (4), Голобська ТГ (1), Дубечненська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 392 282 осіб, за останню добу – 994 осіб.
За добу 06 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 544 687 щеплення. Першою дозою щепили 1725 осіб та другою дозою – 3891 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 300 858 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 243 829 людей. Загалом проведено 544 687 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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