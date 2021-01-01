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Учні з Підгайцівської громади – кращі знавці інформаційних технологій Волині

Учні з Підгайцівської громади – кращі знавці інформаційних технологій Волині
24 листопада 2021 року на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради проходив обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки.

Про це повідомляють на сайті підгайцівської громади.

За результатами захисту домашнього завдання та виконаних контрольних робіт команда Підгайцівської громади здобула перемогу - І місце серед команд Волинської області.

В особистій першості Спільнюк Дмитро з Підгайцівського ліцею посів ІІ місце в номінації «Web-дизайн».

Загалом у заході взяли участь 23 команди з районів, міст, територіальних громад області (49 учасників), які виконували завдання в номінаціях «Офіс-менеджмент», «Web-дизайн», «Програмування».

Команду Підгайцівської громади представляли Спільнюк Дмитро та Кушин Іван - учні 11 класу Підгайцівського ліцею (керівник Ковальчук М.М.) та Андрійчук Дарина - учениця 10 класу Піддубцівського ліцею (керівник Смалюк І.В.).

Керівник однієї з учасниць змагань, вчитель інформатики Піддубцівського ліцею Інна Смалюк привітала збірну команду Підгайцівської громади з перемогою та зазначила: «Наші учні розумні, творчі, винахідливі, креативні! Це наша гордість, надія і майбутнє! І це означає, що у самостійне життя вирушать молоді люди, які знають, ким бути і якими бути, впевнені у своїх силах громадяни України!»

Вітаємо кращих знавців інформаційних технологій Волині з перемогою! Пишаємося нашими молодими обдаруваннями та дякуємо їх наставникам за плідну працю та якісну підготовку учнів.

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Теги: Волинь, Підгайці, учні
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