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У місті на Волині на головній площі планують зробити каток

У місті на Волині на головній площі планують зробити каток
На новорічні свята у Володимирі планують встановити ковзанку.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка 7-го грудня на брифінгу, пише БУГ.

Територію, де буде льодовий каток, обгородять, щоб володимирчани та гості міста могли безпечно розважитися.

Наразі ідуть перемовини з підприємцем про деталі облаштування.
У місті на Волині на головній площі планують зробити каток

Щодо ялинки, то її привезуть наступного тижня з села Ягідне Оваднівської громади. Відкриття різдвяного дерева цьогоріч відбудеться 17-го грудня.

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Теги: Волинь, Володимир, каток
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