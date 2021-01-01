У місті на Волині на головній площі планують зробити каток





Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка 7-го грудня на брифінгу, пише



Територію, де буде льодовий каток, обгородять, щоб володимирчани та гості міста могли безпечно розважитися.



Наразі ідуть перемовини з підприємцем про деталі облаштування.



Щодо ялинки, то її привезуть наступного тижня з села Ягідне Оваднівської громади. Відкриття різдвяного дерева цьогоріч відбудеться 17-го грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новорічні свята у Володимирі планують встановити ковзанку.Про це повідомив міський голова7-го грудня на брифінгу, пише БУГ Територію, де буде льодовий каток, обгородять, щоб володимирчани та гості міста могли безпечно розважитися.Наразі ідуть перемовини з підприємцем про деталі облаштування.Щодо ялинки, то її привезуть наступного тижня з села Ягідне Оваднівської громади. Відкриття різдвяного дерева цьогоріч відбудеться 17-го грудня.

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