У місті на Волині на головній площі планують зробити каток
Сьогодні, 10:58
На новорічні свята у Володимирі планують встановити ковзанку.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка 7-го грудня на брифінгу, пише БУГ.
Територію, де буде льодовий каток, обгородять, щоб володимирчани та гості міста могли безпечно розважитися.
Наразі ідуть перемовини з підприємцем про деталі облаштування.
Щодо ялинки, то її привезуть наступного тижня з села Ягідне Оваднівської громади. Відкриття різдвяного дерева цьогоріч відбудеться 17-го грудня.
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка 7-го грудня на брифінгу, пише БУГ.
Територію, де буде льодовий каток, обгородять, щоб володимирчани та гості міста могли безпечно розважитися.
Наразі ідуть перемовини з підприємцем про деталі облаштування.
Щодо ялинки, то її привезуть наступного тижня з села Ягідне Оваднівської громади. Відкриття різдвяного дерева цьогоріч відбудеться 17-го грудня.
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