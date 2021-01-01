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На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО

На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО
Співробітники поліції Волині розшукують Гученко Галину Володимирівну, 07 червня 2005 року народження, жительку села Клепачів Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 6 грудня, близько 11 години, дівчина поїхала маршрутним таксі сполученням Клепачів-Луцьк до обласного центру та на даний час не повернулась. Де вона знаходиться зараз – невідомо.

У січні цього року розшукувана вже покидала місце проживання.

Її прикмети: зріст 160 см середньої статури, очі зелені, волосся русяве.

Була одягнена: чорна куртка, чорні чоботи до колін, мала при собі чорну сумку.
На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559, 0689475307 або 102.
На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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