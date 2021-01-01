На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО

Співробітники поліції Волині розшукують, 07 червня 2005 року народження, жительку села Клепачів Луцького району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 6 грудня, близько 11 години, дівчина поїхала маршрутним таксі сполученням Клепачів-Луцьк до обласного центру та на даний час не повернулась. Де вона знаходиться зараз – невідомо.У січні цього року розшукувана вже покидала місце проживання.зріст 160 см середньої статури, очі зелені, волосся русяве.чорна куртка, чорні чоботи до колін, мала при собі чорну сумку.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559, 0689475307 або 102.