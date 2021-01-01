На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Співробітники поліції Волині розшукують Гученко Галину Володимирівну, 07 червня 2005 року народження, жительку села Клепачів Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 6 грудня, близько 11 години, дівчина поїхала маршрутним таксі сполученням Клепачів-Луцьк до обласного центру та на даний час не повернулась. Де вона знаходиться зараз – невідомо.
У січні цього року розшукувана вже покидала місце проживання.
Її прикмети: зріст 160 см середньої статури, очі зелені, волосся русяве.
Була одягнена: чорна куртка, чорні чоботи до колін, мала при собі чорну сумку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559, 0689475307 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 6 грудня, близько 11 години, дівчина поїхала маршрутним таксі сполученням Клепачів-Луцьк до обласного центру та на даний час не повернулась. Де вона знаходиться зараз – невідомо.
У січні цього року розшукувана вже покидала місце проживання.
Її прикмети: зріст 160 см середньої статури, очі зелені, волосся русяве.
Була одягнена: чорна куртка, чорні чоботи до колін, мала при собі чорну сумку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559, 0689475307 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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