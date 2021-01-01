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На деревообробному підприємстві волинянці відірвало руку

На деревообробному підприємстві волинянці відірвало руку
У Володимирі-Волинському на одному із підприємств, яке займається виробництвом дерев'яних будівельних конструкцій, травмувалась жінка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що постраждала працювала на деревообробному станку. Під час роботи руку жінки затягнуло у станок. На місце події відразу викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала постраждалу в лікарню.

Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про надзвичайну подію надійшов 6 грудня о 12:45. Повідомлялося, що у ввімкнений станок затягнуло руку працівниці. Постраждалу з діагнозом травматична ампутація лівого передпліччя госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, деревообробне підприємство, жінка, рука, відірвало
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