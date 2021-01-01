На новому ринку у Княгининку пропонують оренду магазинів. ФОТО*

29,67 м2. Вартість - 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.



На ринку уже споруджені капітальні будівлі та торгові павільйони, а також - облаштований благоустрій доріжок і парковки.



Наразі будівельники працюють над внутрішнім оздобленням магазинів - утеплюють стіни мінватою, вкладають плитку на підлогу та облаштовують на стіни ДСП-панелі. У результаті павільйони будуть повністю готові для початку комерційної діяльності.



Що буде на ринку?



-30 торгових павільйонів площею від 20 до 29 м2. Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.

-3 стаціонарні будівлі 282 м2, 103 м2 і 80 м2. У найбільшому приміщенні буде супермаркет SPAR, у двох інших планують кафе чи піцерію, а також аптеку.

-місця для відпочинку відвідувачів. Усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.

-велика парковка перед торговим павільйоном.



Де саме розташований новий ринок?



-на центральній вулиці села Княгининок - вул. Соборній,

-поруч розташована сільрада та школа,

-4 км від в’їзду до Луцька,

-біля самого ринку - автобусна зупинка (тут добре розвинена інфраструктура, регулярно курсують маршрутні автобуси),

-проходить важливе транспортне з’єднання - автотраса міжнародного значення Луцьк-Ковель-Доманове.



Які саме магазини та групи товарів місцеві мешканці сподіваються побачити на новому ринку - читайте у статті “Ринок потрібен однозначно!” - мешканці Княгининівської громади чекають відкриття нового ринку” на сайті БК.



Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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