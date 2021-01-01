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8 грудня на Волині: гортаючи календар

8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич (на фото).

Також особисте свято відзначають колишній голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук та ексголова Любомльської РДА Ігор Оксенчук.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Петро.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

На Волині цього дня у 1990 році відкрили Завокзальний ринок. «Варшавка» спочатку розташовувалась на вулиці Карпенка-Карого як речовий ринок. Однак 9 серпня 1990 року Луцький міськвиконком своїм рішенням закрив його. Проте вже у жовтні президія міської Ради народних депутатів приймає рішення відкрити ринок після завершення робіт із благоустрою території. Після деяких перипетій 8 грудня ринок відкрили. Це було єдиним місцем, де можна було придбати одяг і взуття, хоча і за високими цінами.

8 грудня 2007 року в місті Луцьку відкрили гіпермаркет одного з провідних операторів ринку будівельних матеріалів – компанії «Нова лінія».

8 грудня 2009 року відбувся візит на Волинь Президента України Віктора Ющенка. До Волинського обласного академічного музично-драматичного театру глава держави спізнився на півтори години.

8 грудня 2010 року відбулось відкриття нового корпусу «Б» у Волинській обласній лікарні.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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