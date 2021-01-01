Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила
Сьогодні, 12:39
У Волинській області проти коронавірусу станом на 7 грудня повністю вакцинували 856 дітей, у тому числі 147 дітей – віком 12-15 років.
Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Ірина Єнжиєвська розповіла, що за останній тиждень в області захворіло 340 дітей (10% від загальної кількості захворілих). За вчора, 6 грудня, виявили 40 хворих на коронавірус неповнолітніх, найменшому – лише 8 днів.
Епідеміологиня зауважила, що дітей віком від 12 до 18 років вакцинують у Луцькій міській дитячій поліклініці (на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Щеплення від COVID-19 проводитимуть вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Ірина Єнжиєвська розповіла, що за останній тиждень в області захворіло 340 дітей (10% від загальної кількості захворілих). За вчора, 6 грудня, виявили 40 хворих на коронавірус неповнолітніх, найменшому – лише 8 днів.
Епідеміологиня зауважила, що дітей віком від 12 до 18 років вакцинують у Луцькій міській дитячій поліклініці (на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Щеплення від COVID-19 проводитимуть вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:58
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
06 грудень, 09:51
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку демонтували паркомат на площі перед замком Любарта
Сьогодні, 12:52
Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила
Сьогодні, 12:39
На новому ринку у Княгининку пропонують оренду магазинів. ФОТО*
Сьогодні, 12:15
Медіа