Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила

У Волинській області проти коронавірусу станом на 7 грудня повністю вакцинували 856 дітей, у тому числі 147 дітей – віком 12-15 років.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»розповіла, що за останній тиждень в області захворіло 340 дітей (10% від загальної кількості захворілих). За вчора, 6 грудня, виявили 40 хворих на коронавірус неповнолітніх, найменшому – лише 8 днів.Епідеміологиня зауважила, що дітей віком від 12 до 18 років(на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Щеплення від COVID-19 проводитимуть вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.