вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила

Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила
У Волинській області проти коронавірусу станом на 7 грудня повністю вакцинували 856 дітей, у тому числі 147 дітей – віком 12-15 років.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Ірина Єнжиєвська розповіла, що за останній тиждень в області захворіло 340 дітей (10% від загальної кількості захворілих). За вчора, 6 грудня, виявили 40 хворих на коронавірус неповнолітніх, найменшому – лише 8 днів.

Епідеміологиня зауважила, що дітей віком від 12 до 18 років вакцинують у Луцькій міській дитячій поліклініці (на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Щеплення від COVID-19 проводитимуть вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, вакцинація, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:58
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
У МОЗ говорять про покращення ситуації з COVID-19, але радять готуватися до нової хвилі
06 грудень, 13:43
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
06 грудень, 09:51
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку демонтували паркомат на площі перед замком Любарта
Сьогодні, 12:52
Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила
Сьогодні, 12:39
П'яний волинянин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:30
На Волині крадії втікали від лісової охорони і підкинули деревину у чужий двір
Сьогодні, 12:27
На новому ринку у Княгининку пропонують оренду магазинів. ФОТО*
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Понад 11 тисяч волинян хворіють на коронавірус, з них понад 90% – невакциновані Понад 11 тисяч волинян хворіють на коронавірус, з них понад 90% – невакциновані
03 грудень, 12:25
На Волині 750 дітей отримали щеплення проти COVID-19 На Волині 750 дітей отримали щеплення проти COVID-19
03 грудень, 11:59
Тисячі людей на Волині не прийшли за другою дозою вакцини від COVID-19 Тисячі людей на Волині не прийшли за другою дозою вакцини від COVID-19
26 листопад, 12:57
У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19 У Волинській інфекційній лікарні – 11 дітей з COVID-19
24 листопад, 18:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку демонтували паркомат на площі перед замком Любарта
Сьогодні, 12:52
 0
Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила
Сьогодні, 12:39
 0
П'яний волинянин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині крадії втікали від лісової охорони і підкинули деревину у чужий двір
Сьогодні, 12:27
 0
На новому ринку у Княгининку пропонують оренду магазинів. ФОТО*
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8