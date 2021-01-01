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Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО

Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО
З меморіального музею В’ячеслава Липинського у селі Затурці, який є підрозділом Волинського краєзнавчого музею, скорочують двох старших наукових співробітників.

Про це Суспільному розповіли працівники музею Віталій Кушнір і Наталія Гатальська.

З їх слів, у Затурцівському музеї працюють із часу його відкриття у 2011 році. Повідомлення про скорочення своїх посад музейники отримали 30 листопада.

Як розповів науковий співробітник музею В’ячеслава Липинського Віталій Кушнір, ліквідація двох посад наукових співробітників може "поставити хрест" на функціонуванні музею.
Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО

"Ми не уявляємо, як одна людина, в особі завідувачки і наукових співробітників, буде з тим усім справлятися. Керівництво музею мало б виходити з іншої позиції – не з фінансової. Фінансові справи не вона вирішує, не директорка Волинського краєзнавчого музею. Це власність Волинської облради, і там повинні ці питання вирішувати", – вважає чоловік.

Наукова співробітниця Наталія Гатальська каже: їй та колезі просто запропонували піти з музею. "Мені, здалося, що це не лише несправедливо до нас, працівників, які вклали не лише свою працю, але й душу і зусилля, та й матеріальні деякі ресурси", – додала жінка.

Зараз у музеї працює дев'ятеро працівників, із яких троє – наукові співробітники. Керівниця закладу Віра Чопко розповіла: як музей функціонуватиме після скорочення двох співробітників, не знає.
Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО

"Я не знаю, як воно буде, ситуація не дуже легка, але побачимо. Працюють наші працівники на цій території. Територію біля музею, там працює двірник. А територія парку – там працюють усі", – говорить завідувачка.

Музей В’ячеслава Липинського зараз відвідує мало людей. Тому довелося скоротити дві ставки. До роботи додатково залучать працівників з краєзнавчого музею, щоб покращити роботу закладу в Затурцях.

"Така низька відвідуваність говорить про те, що у ньому варто щось змінювати. Три роки тому, коли проводився аудит у Волинському краєзнавчому музеї, був конкретний припис по Віталію Григоровичу про те, що його кваліфікація не відповідає кваліфікаційним вимогам і займаній посаді. Що ж до Наталії Гатальської, то вона має фах філолога. Я намагалася з ними досягнути якогось порозуміння, але не вдалося мені це зробити в якийсь інший спосіб, тому, аби цей музей далі розвивався, я змушена була піти на цей крок", – зауважила музейниця Оксана Важатко.
Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО

Питання звільнення працівників вирішує керівництво музею, проте узгоджує кадрові рішення з облрадою та управлінням культури, – говорить заступник начальника управління культури ОДА Валерій Дмитрук.
Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО

"Все, що відбувається – кадрові реорганізації, зміни штатних розписів – має узгоджуватися із Волинською облрадою як з власником, і вже востаннє з управлінням культури", – повідомив посадовець.

Востаннє кошти на ремонт музею Липинського у Затурцях з обласного бюджету виділяли у 2019 році, де частково виконали гідроізоляцію фундаментів, – повідомив заступник начальника управління культури ОДА Валерій Дмитрук.

"На сьогодні не має документації на цю пам’ятку. Це з одного боку – пам’ятка архітектури місцевого значення, а з другого боку пам’ятка історії національного значення. Для того, щоб проводити ремонт на цьому об’єкті необхідно зробити документацію проектно-кошторисної, яка потребує значного капіталовкладення", – додав посадовець.

Кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації з обласного бюджету не виділяли. Розроблення документації на ремонт цієї будівлі вартуватиме пів мільйона гривень, – зазначила директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко. З її слів, наразі Затурцівський меморіальний музей буде фінансуватися у мінімальному розмірі: гроші є на заробітну плату, комуналку і охорону.

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Теги: Волинський краєзнавчий музей, скорочення
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