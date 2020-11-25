Волинський університет у Франції отримав нагороду від Ради Європи. ФОТО

ВНУ імені Лесі Українки вручили відзнаку від Ради Європи. Волинянські освітяни стали переможцем у конкурсі найкращих європейських практик в номінації «Університетські практики із забезпечення якості освіти».Нагородження відбулося у французькому місті Страсбург. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ВНУ у фейсбуці.На урочистостях були присутні ректор вишу Анатолій Цьось та проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Лариса Засєкіна.Програма «Кращі практики зі сприяння академічній доброчесності у вищих навчальних закладах Європи» створена для відзначення закладів, чиє просування на шляху академічної доброчесності може слугувати прикладом і натхненням для інших. У конкурсі брали участь 46 навчальних закладів із 23 країн-членів.Також в рамках заходу Лариса Засєкіна виступить із презентацією Волинського національного університету імені Лесі Українки.На своїй сторінці у фейсбуці ректор Анатолій Цьось подякував Ларисі Засєкіній, Ірині Глові, Владиславу Коломечюку, Андрію Бояру, Олені Котис та всьому колективу університету за хорошу роботу."Якість освіти у нас справді пріоритет", - резюмував Анатолій Цьось.