На території волинської громади заборонили використовувати піротехніку
Сьогодні, 14:19
На території Ковельської громади заборонили використовувати піротехніку.
Відповідне розпорядження видав ковельський міський голова Ігор Чайка, інформують у міськраді.
Отже, заборонено використання піротехнічних виробів (петард, феєрверків, салютів тощо) фізичним і юридичним особам на вулицях, прибудинкових територіях, у громадських місцях, а також суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в межах Ковельської територіальної громади.
Суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи) мають вести попереджувальну роботу з відвідувачами щодо недопущення застосування ними піротехнічних виробів поблизу вищезазначених об’єктів під час розважальних, святкових заходів та відпочинку.
Здійснюватимуть контроль за виконанням цього розпорядження Ковельський відділ поліції ГУ НП у Волинській області та відділ організації несення служби м. Ковель УПП у Волинській області.
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Відповідне розпорядження видав ковельський міський голова Ігор Чайка, інформують у міськраді.
Отже, заборонено використання піротехнічних виробів (петард, феєрверків, салютів тощо) фізичним і юридичним особам на вулицях, прибудинкових територіях, у громадських місцях, а також суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в межах Ковельської територіальної громади.
Суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи) мають вести попереджувальну роботу з відвідувачами щодо недопущення застосування ними піротехнічних виробів поблизу вищезазначених об’єктів під час розважальних, святкових заходів та відпочинку.
Здійснюватимуть контроль за виконанням цього розпорядження Ковельський відділ поліції ГУ НП у Волинській області та відділ організації несення служби м. Ковель УПП у Волинській області.
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