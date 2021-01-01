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На території волинської громади заборонили використовувати піротехніку

На території волинської громади заборонили використовувати піротехніку
На території Ковельської громади заборонили використовувати піротехніку.

Відповідне розпорядження видав ковельський міський голова Ігор Чайка, інформують у міськраді.

Отже, заборонено використання піротехнічних виробів (петард, феєрверків, салютів тощо) фізичним і юридичним особам на вулицях, прибудинкових територіях, у громадських місцях, а також суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в межах Ковельської територіальної громади.

Суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи) мають вести попереджувальну роботу з відвідувачами щодо недопущення застосування ними піротехнічних виробів поблизу вищезазначених об’єктів під час розважальних, святкових заходів та відпочинку.

Здійснюватимуть контроль за виконанням цього розпорядження Ковельський відділ поліції ГУ НП у Волинській області та відділ організації несення служби м. Ковель УПП у Волинській області.

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Теги: піротехніка, Ковельська громада
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