34 людини на Волині – у вкрай важкому стані через коронавірус
Сьогодні, 13:10
У лікарнях Волині станом на 7 грудня перебувають 1039 «ковідних» пацієнтів.
Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що за вчора, 6 грудня, госпіталізували 109 волинян, тоді як виписали – 132.
Із 1039 пацієнтів, які наразі перебувають у лікарнях, 893 – з підтвердженим діагнозом, 146 – з підозрою.
«На жаль, чимала кількість людей продовжує перебувати на високих потоках кисню. На штучній вентиляції легень – 34 пацієнти», - сказала Людмила Тимощук.
Вона наголосила, що головні методи запобіганню хворобі – дотримання карантинних обмежень та вакцинація.
Станом на ранок 7 грудня на Волині зробили 544 687 щеплень всього. Одну дозу отримали 300 858 жителів (38% від кількості дорослого населення і 29,2% від всього населення). Дві дози отримали 243 829 людей на Волині – 31% від кількості дорослого населення і 23,6% від кількості всього населення. Ці показники одні з найгірших в Україні.
До слова, для того, аби існував колективний імунітет, має бути щеплено щонайменше 75% населення.
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Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що за вчора, 6 грудня, госпіталізували 109 волинян, тоді як виписали – 132.
Із 1039 пацієнтів, які наразі перебувають у лікарнях, 893 – з підтвердженим діагнозом, 146 – з підозрою.
«На жаль, чимала кількість людей продовжує перебувати на високих потоках кисню. На штучній вентиляції легень – 34 пацієнти», - сказала Людмила Тимощук.
Вона наголосила, що головні методи запобіганню хворобі – дотримання карантинних обмежень та вакцинація.
Станом на ранок 7 грудня на Волині зробили 544 687 щеплень всього. Одну дозу отримали 300 858 жителів (38% від кількості дорослого населення і 29,2% від всього населення). Дві дози отримали 243 829 людей на Волині – 31% від кількості дорослого населення і 23,6% від кількості всього населення. Ці показники одні з найгірших в Україні.
До слова, для того, аби існував колективний імунітет, має бути щеплено щонайменше 75% населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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