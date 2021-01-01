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34 людини на Волині – у вкрай важкому стані через коронавірус

34 людини на Волині – у вкрай важкому стані через коронавірус
У лікарнях Волині станом на 7 грудня перебувають 1039 «ковідних» пацієнтів.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що за вчора, 6 грудня, госпіталізували 109 волинян, тоді як виписали – 132.

Із 1039 пацієнтів, які наразі перебувають у лікарнях, 893 – з підтвердженим діагнозом, 146 – з підозрою.

«На жаль, чимала кількість людей продовжує перебувати на високих потоках кисню. На штучній вентиляції легень – 34 пацієнти», - сказала Людмила Тимощук.

Вона наголосила, що головні методи запобіганню хворобі – дотримання карантинних обмежень та вакцинація.

Станом на ранок 7 грудня на Волині зробили 544 687 щеплень всього. Одну дозу отримали 300 858 жителів (38% від кількості дорослого населення і 29,2% від всього населення). Дві дози отримали 243 829 людей на Волині – 31% від кількості дорослого населення і 23,6% від кількості всього населення. Ці показники одні з найгірших в Україні.

До слова, для того, аби існував колективний імунітет, має бути щеплено щонайменше 75% населення.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, коронавірус
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