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У лісництві на Волині невідомий поцупив підсвітку із в’їзного знака. ФОТО. ВІДЕО

У лісництві на Волині невідомий поцупив підсвітку із в’їзного знака. ФОТО. ВІДЕО
В ніч з 5 на 6 грудня невідомий викрав підсвітку із в’їзного знака Микуличівського лісництва, що діє на базі ДП Володимир-Волинське лісомисливське господарство.

Про це повідомила працівниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Анна Лудковська у Фейсбук.

Вартість такої підсвітки становить 1 200 гривень.

Тих, хто впізнав крадія, просять звернутися до ДП «Володимир-Волинське ЛГ».
У лісництві на Волині невідомий поцупив підсвітку із в’їзного знака. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: злодій, лісництво, Микуличівське лісництво
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