У лісництві на Волині невідомий поцупив підсвітку із в’їзного знака. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:53
В ніч з 5 на 6 грудня невідомий викрав підсвітку із в’їзного знака Микуличівського лісництва, що діє на базі ДП Володимир-Волинське лісомисливське господарство.
Про це повідомила працівниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Анна Лудковська у Фейсбук.
Вартість такої підсвітки становить 1 200 гривень.
Тих, хто впізнав крадія, просять звернутися до ДП «Володимир-Волинське ЛГ».
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Про це повідомила працівниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Анна Лудковська у Фейсбук.
Вартість такої підсвітки становить 1 200 гривень.
Тих, хто впізнав крадія, просять звернутися до ДП «Володимир-Волинське ЛГ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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