У лісництві на Волині невідомий поцупив підсвітку із в’їзного знака. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомила працівниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Анна Лудковська у Фейсбук.



Вартість такої підсвітки становить 1 200 гривень.



Тих, хто впізнав крадія, просять звернутися до ДП «Володимир-Волинське ЛГ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч з 5 на 6 грудня невідомий викрав підсвітку із в’їзного знака Микуличівського лісництва, що діє на базі ДП Володимир-Волинське лісомисливське господарство.Про це повідомила працівниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваВартість такої підсвітки становить 1 200 гривень.Тих, хто впізнав крадія, просять звернутися до ДП «Володимир-Волинське ЛГ».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію