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Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО

Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
У Ковельському МТМО провели друге мультиорганне вилучення донорських органів: пересадили серце та дві нирки.

Про це інформують на фейсбук-сторінці медзакладу.

Бригади медиків були готові й до пересадки печінки, проте клінічні та гістологічні дослідження виявили її непридатність для трансплантації.

Здорове серце відтепер б’ється у грудях 62-річного чоловіка, який довгий час хворів на ішемічну карідіоміопатію, переніс два інфаркти, що спричинили ряд інших патологій серця. Ще двоє пацієнтів зможуть розпочати нове життя без замісної ниркової терапії. 32-річний чоловік вісім років чекав на донора, перебуваючи на гемодіалізі, який змушений був проходити тричі на тиждень. Така ж доля могла чекати й іншу пацієнтку – 52-річну жінку, нирки якої перестали працювати півтора місяці тому.

Усі операції пройшли успішно.
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО

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Теги: трансплантація, лікарня, Луцьк
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Сьогодні, 14:19
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