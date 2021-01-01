Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Сьогодні, 14:05
У Ковельському МТМО провели друге мультиорганне вилучення донорських органів: пересадили серце та дві нирки.
Про це інформують на фейсбук-сторінці медзакладу.
Бригади медиків були готові й до пересадки печінки, проте клінічні та гістологічні дослідження виявили її непридатність для трансплантації.
Здорове серце відтепер б’ється у грудях 62-річного чоловіка, який довгий час хворів на ішемічну карідіоміопатію, переніс два інфаркти, що спричинили ряд інших патологій серця. Ще двоє пацієнтів зможуть розпочати нове життя без замісної ниркової терапії. 32-річний чоловік вісім років чекав на донора, перебуваючи на гемодіалізі, який змушений був проходити тричі на тиждень. Така ж доля могла чекати й іншу пацієнтку – 52-річну жінку, нирки якої перестали працювати півтора місяці тому.
Усі операції пройшли успішно.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці медзакладу.
Бригади медиків були готові й до пересадки печінки, проте клінічні та гістологічні дослідження виявили її непридатність для трансплантації.
Здорове серце відтепер б’ється у грудях 62-річного чоловіка, який довгий час хворів на ішемічну карідіоміопатію, переніс два інфаркти, що спричинили ряд інших патологій серця. Ще двоє пацієнтів зможуть розпочати нове життя без замісної ниркової терапії. 32-річний чоловік вісім років чекав на донора, перебуваючи на гемодіалізі, який змушений був проходити тричі на тиждень. Така ж доля могла чекати й іншу пацієнтку – 52-річну жінку, нирки якої перестали працювати півтора місяці тому.
Усі операції пройшли успішно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Сьогодні, 14:05
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