Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 85 людей. У реанімації кількість хворих тримається приблизно однаково – 9. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 3 людей – у критичному стані, 21 – у важкому. За останню добу поступили 7 людей, виписали – 22-х. Використали 2,3 тонни кисню, залишалося 12,3 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останніми днями спостерігається суттєве зменшення кількості хворих у коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні. Зранку 7 грудня там перебувало 111 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 85 людей. У реанімації кількість хворих тримається приблизно однаково – 9. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 3 людей – у критичному стані, 21 – у важкому. За останню добу поступили 7 людей, виписали – 22-х. Використали 2,3 тонни кисню, залишалося 12,3 тонни кисню.

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