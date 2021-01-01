вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Останніми днями спостерігається суттєве зменшення кількості хворих у коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні. Зранку 7 грудня там перебувало 111 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 85 людей. У реанімації кількість хворих тримається приблизно однаково – 9. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 3 людей – у критичному стані, 21 – у важкому. За останню добу поступили 7 людей, виписали – 22-х. Використали 2,3 тонни кисню, залишалося 12,3 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинському податківцю, який погорів на хабарі, повернули 365 тисяч гривень
Сьогодні, 15:59
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 14:50
На території волинської громади заборонили використовувати піротехніку
Сьогодні, 14:19
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня
06 грудень, 13:00
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
03 грудень, 11:56
Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
02 грудень, 12:35
Ковідний госпіталь у Боголюбах: уперше за кілька тижнів немає летальних випадків Ковідний госпіталь у Боголюбах: уперше за кілька тижнів немає летальних випадків
01 грудень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинському податківцю, який погорів на хабарі, повернули 365 тисяч гривень
Сьогодні, 15:59
 0
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 14:50
 0
На території волинської громади заборонили використовувати піротехніку
Сьогодні, 14:19
 0
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8