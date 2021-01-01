Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 14:50
Останніми днями спостерігається суттєве зменшення кількості хворих у коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні. Зранку 7 грудня там перебувало 111 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 85 людей. У реанімації кількість хворих тримається приблизно однаково – 9. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 3 людей – у критичному стані, 21 – у важкому. За останню добу поступили 7 людей, виписали – 22-х. Використали 2,3 тонни кисню, залишалося 12,3 тонни кисню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 85 людей. У реанімації кількість хворих тримається приблизно однаково – 9. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 3 людей – у критичному стані, 21 – у важкому. За останню добу поступили 7 людей, виписали – 22-х. Використали 2,3 тонни кисню, залишалося 12,3 тонни кисню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 14:50
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Медіа