Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Мешканка селища Любешів Камінь-Каширського району Марія Бай створює сніговики із тканини і ниток.
Про це пише газета "Нове Життя".
Кілька років тому виникла в неї ідея власноруч виготовляли сніговички. Перші були всередині з тирсою або ватою. Проте найкращими видалися минулорічні. Секрет виготовлення самого сніговика, каже Марія, простий: білі шкарпетки або деталі зі старих светрів. Складніший варіант – вив’язати із залишків білої пряжі, всередину яких закладається синтепон, який можна придбати в магазині тканин.
Очі – з ґудзиків, а носик шиє зі шматочка фетру або виконує голкою з червоною ниткою технікою об’ємна гладь. Шапочки та шарфи – вив’язані вручну гачком або шпицями. Тож кожному припадають до вподоби ці вироби. А особливо в захваті від таких оригінальних іграшок наймолодші сестричка і братик Марії – Ліза та Міша.
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Про це пише газета "Нове Життя".
Кілька років тому виникла в неї ідея власноруч виготовляли сніговички. Перші були всередині з тирсою або ватою. Проте найкращими видалися минулорічні. Секрет виготовлення самого сніговика, каже Марія, простий: білі шкарпетки або деталі зі старих светрів. Складніший варіант – вив’язати із залишків білої пряжі, всередину яких закладається синтепон, який можна придбати в магазині тканин.
Очі – з ґудзиків, а носик шиє зі шматочка фетру або виконує голкою з червоною ниткою технікою об’ємна гладь. Шапочки та шарфи – вив’язані вручну гачком або шпицями. Тож кожному припадають до вподоби ці вироби. А особливо в захваті від таких оригінальних іграшок наймолодші сестричка і братик Марії – Ліза та Міша.
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