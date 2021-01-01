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Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО

Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
Мешканка селища Любешів Камінь-Каширського району Марія Бай створює сніговики із тканини і ниток.

Про це пише газета "Нове Життя".

Кілька років тому виникла в неї ідея власноруч виготовляли сніговички. Перші були всередині з тирсою або ватою. Проте найкращими видалися минулорічні. Секрет виготовлення самого сніговика, каже Марія, простий: білі шкарпетки або деталі зі старих светрів. Складніший варіант – вив’язати із залишків білої пряжі, всередину яких закладається синтепон, який можна придбати в магазині тканин.
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО

Очі – з ґудзиків, а носик шиє зі шматочка фетру або виконує голкою з червоною ниткою технікою об’ємна гладь. Шапочки та шарфи – вив’язані вручну гачком або шпицями. Тож кожному припадають до вподоби ці вироби. А особливо в захваті від таких оригінальних іграшок наймолодші сестричка і братик Марії – Ліза та Міша.
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО

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Теги: Волинь, Любешів, сніговики, тканина
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