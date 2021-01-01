Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО

Марія Бай створює сніговики із тканини і ниток.



Про це пише газета



Кілька років тому виникла в неї ідея власноруч виготовляли сніговички. Перші були всередині з тирсою або ватою. Проте найкращими видалися минулорічні. Секрет виготовлення самого сніговика, каже Марія, простий: білі шкарпетки або деталі зі старих светрів. Складніший варіант – вив’язати із залишків білої пряжі, всередину яких закладається синтепон, який можна придбати в магазині тканин.



Очі – з ґудзиків, а носик шиє зі шматочка фетру або виконує голкою з червоною ниткою технікою об’ємна гладь. Шапочки та шарфи – вив’язані вручну гачком або шпицями. Тож кожному припадають до вподоби ці вироби. А особливо в захваті від таких оригінальних іграшок наймолодші сестричка і братик Марії – Ліза та Міша.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка селища Любешів Камінь-Каширського районустворює сніговики із тканини і ниток.Про це пише газета "Нове Життя" Кілька років тому виникла в неї ідея власноруч виготовляли сніговички. Перші були всередині з тирсою або ватою. Проте найкращими видалися минулорічні. Секрет виготовлення самого сніговика, каже Марія, простий: білі шкарпетки або деталі зі старих светрів. Складніший варіант – вив’язати із залишків білої пряжі, всередину яких закладається синтепон, який можна придбати в магазині тканин.Очі – з ґудзиків, а носик шиє зі шматочка фетру або виконує голкою з червоною ниткою технікою об’ємна гладь. Шапочки та шарфи – вив’язані вручну гачком або шпицями. Тож кожному припадають до вподоби ці вироби. А особливо в захваті від таких оригінальних іграшок наймолодші сестричка і братик Марії –та

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію