Волинському податківцю, який погорів на хабарі, повернули 365 тисяч гривень

Русланові Вандьо змінили запобіжний захід – із грошової застави на особисте зобов’язання.



Відповідне рішення ухвалив Луцький міськрайонний суд 26 листопада, пише



За версією слідства, Руслан Вандьо разом з начальником управління податкового аудиту відомства Віктором Полюховичем вимагали у підприємства «Кроноспан UA» 400 тисяч гривень за невідображення у акті перевірки порушень податкового законодавства на суму майже 3,5 мільйона гривень.



9 лютого 2015 року службовців затримали «на гарячому». Запобіжний захід їм обирав Печерський суд міста Києва. Прокуратура клопотала про взяття під варту, але суд обмежився заставою: 365 тисяч 400 гривень – для Руслана Вандьо і 341 тисячу гривень – для Віктора Полюховича.



За Віктора Полюховича заставу вніс його батько Іван Полюхович, а за Руслана Вандьо офіційно заплатив тодішній його захисник, адвокат Олексій Горецький.



До Луцького міськрайонного суду справа надійшла у грудні 2015-го. Її розглядають вже сьомий рік поспіль. Вандьо і Полюховича судять за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



За 6 років Руслан Вандьо встиг поновитися на роботі, потім звільнитися за власним бажанням і врешті очолив комунальне підприємство у Львові. За цей час змінювалися прокурори, судді і загалом колегія. А обвинувачені раніше вже клопотали про повернення застави, проте суд відмовляв.



Наприкінці листопада 2021-го захисник Руслана Вандьо Микола Замковенко повторно звернувся з клопотанням про зміну запобіжного заходу із грошової застави на особисте зобов’язання. Цього разу суд змилувався.



« …останній за кожною вимогою прибуває до суду, будь-яку негативну процесуальну поведінку Руслана Вандьо під час судового слідства не встановлено та стороною обвинувачення документально в судовому засіданні не підтверджено, крім того, він зобов`язався в подальшому прибувати на першу вимогу до суду. За таких обставин суд приходить до висновку, що клопотання захисника Миколи Замковенка в інтересах обвинуваченого, слід задовольнити, тобто змінити останньому запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням виключно нижчезазначених обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, при цьому повернути заставу у виді грошових коштів в сумі 365 400 грн.», – йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.



Довідково: Руслан Вандьо родом зі Львівщини. Свою кар’єру починав як медсестра, а потім потрапив у фіскальні органи. В Головному управдінні ДФС на Волині працював з липня 2014-го по червень 2017 року.

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