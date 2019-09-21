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У Польщі на заробітках помер волинянин

У Польщі на заробітках помер волинянин
У Польщі на заробітках помер волинянин Карпук Віктор Анатолійович. Рідні просять допомогти коштами, щоб повернути тіло в Україну.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуку сестра померлого Інна Трофімчук.

"Дорогі люди, рожищани, друзі, знайомі і просто чуйні люди, допоможіть, будь ласка! Допомога потрібна терміново! Щоб доставити тіло покійного для поховання на Україну, потрібна значна сума грошей, яких родина не має. Сподіваємося на вашу чуйність, милосердя та взаєморозуміння!", - пише жінка.

Жінка пише, що кошти можна передати особисто матері покійного Карпук Валентині або ж надіслати на картку.

Картка: 4441 1144 6094 5221(monobank) Трофімчук Назарій.

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Теги: помер, Польщі, заробітки
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Коментарі 1
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Як діствли Поїхав бабло зароблятию, а привезти нема за що.Це родини проблеми.Хай би дома працював.
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