У «Волиньгазі» – нові реквізити для оплати розподілу газу
Сьогодні, 16:51
З 29 листопада діють змінені реквізити для оплати послуги розподілу газу для фізичних та юридичних осіб.
Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021р. № 1080, АТ «Волиньгаз» інформує про відкриття таких рахунків зі спеціальним режимом використання в АТ «Ощадбанк».
Реквізити для оплати послуг побутовими споживачами:
Отримувач: АТ «ВОЛИНЬГАЗ»
Банк: АТ «Ощадбанк»
Розрахунковий рахунок: UA743033980000026032301047000
Реквізити для оплати послуг непобутовими споживачами, юридичними особами (підприємствами, установами та організаціями):
Отримувач: АТ «ВОЛИНЬГАЗ»
Банк: АТ «Ощадбанк»
Розрахунковий рахунок: UA793033980000026033300047000
Довідка: АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.
Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.
Щорічно АТ «Волиньгаз» доставляє для 250 тис своїх клієнтів близько 400 млн кубометрів газу на рік. Загальна протяжність розподільних газопроводів, що обслуговує компанія, становить понад 7 тис км
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Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021р. № 1080, АТ «Волиньгаз» інформує про відкриття таких рахунків зі спеціальним режимом використання в АТ «Ощадбанк».
Реквізити для оплати послуг побутовими споживачами:
Отримувач: АТ «ВОЛИНЬГАЗ»
Банк: АТ «Ощадбанк»
Розрахунковий рахунок: UA743033980000026032301047000
Реквізити для оплати послуг непобутовими споживачами, юридичними особами (підприємствами, установами та організаціями):
Отримувач: АТ «ВОЛИНЬГАЗ»
Банк: АТ «Ощадбанк»
Розрахунковий рахунок: UA793033980000026033300047000
Довідка: АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.
Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.
Щорічно АТ «Волиньгаз» доставляє для 250 тис своїх клієнтів близько 400 млн кубометрів газу на рік. Загальна протяжність розподільних газопроводів, що обслуговує компанія, становить понад 7 тис км
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