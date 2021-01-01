Не могли виїхати через ожеледицю: на Волині рятувальники витягнули дві вантажівки
Сьогодні, 16:50
7 грудня волинські рятувальники надали допомогу водіям двох вантажівок, що потрапили в скрутну ситуацію на вулиці Володимирській у селищі Локачі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Через сильну ожеледицю водії вантажівок ГАЗ-53 та MERSEDEZS не змогли виїхати на схил.
Їм на допомогу прибули рятувальники 15-ї ДПРЧ ГУ ДСНС у Волинській області, за допомогою пожежної автоцистерни підвищеної прохідності на шасі ЗіЛ витягнули автомобілі на безпечну ділянку дороги.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Через сильну ожеледицю водії вантажівок ГАЗ-53 та MERSEDEZS не змогли виїхати на схил.
Їм на допомогу прибули рятувальники 15-ї ДПРЧ ГУ ДСНС у Волинській області, за допомогою пожежної автоцистерни підвищеної прохідності на шасі ЗіЛ витягнули автомобілі на безпечну ділянку дороги.
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