Волинський кардіолог розповів, чи може Smart Watch виявити хворобу серця. ВІДЕО





Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на



«Більшість цих пристроїв здатна чітко фіксувати частоту серцевих скорочень у конкретний момент, під час фізичного навантаження. Це має велике значення для людей, які активно займаються спортом, фізкультурою. За допомогою цих пристроїв вони оцінюють відповідь організму на фізичні навантаження, і це дуже правильно», – зауважив завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.



Проте, наголошує він, таке вимірювання аж ніяк не замінить кардіологічної діагностики.



«Хоча зараз з’явилися пристрої, які фіксують серцевий ритм і навіть дають елементарну кардіограму. За нею можна орієнтуватися щодо наявності, наприклад, аритмії, позачергових скорочень чи неритмічності роботи серця. Але, звичайно, це не є точна діагностика, яку проводить кардіолог», – запевнив лікар.



Часто результат вимірювання того чи іншого показника може стати приводом звернутися до лікаря на консультацію.



«Хоч у більшості випадків це закінчується констатацією, що це певна адаптаційна реакція організму, але бувають і ситуації, коли виявляється певна патологія», – каже Сергій Саламатін.



«Дуже хороший пристрій на сьогодні, я вважаю, – автоматичний тонометр. Це пристрій, який міряє артеріальний тиск. Доступна річ будь-кому, ним нескладно користуватися», – додав лікар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Побутові мобільні вимірювальні прилади на зразок розумних годинників можуть допомогти в кардіологічній діаностиці, але аж ніяк не можуть замінити повноцінного обстеження.Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 6 грудня.«Більшість цих пристроїв здатна чітко фіксувати частоту серцевих скорочень у конкретний момент, під час фізичного навантаження. Це має велике значення для людей, які активно займаються спортом, фізкультурою. За допомогою цих пристроїв вони оцінюють відповідь організму на фізичні навантаження, і це дуже правильно», – зауважив завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарніПроте, наголошує він, таке вимірювання аж ніяк не замінить кардіологічної діагностики.«Хоча зараз з’явилися пристрої, які фіксують серцевий ритм і навіть дають елементарну кардіограму. За нею можна орієнтуватися щодо наявності, наприклад, аритмії, позачергових скорочень чи неритмічності роботи серця. Але, звичайно, це не є точна діагностика, яку проводить кардіолог», – запевнив лікар.Часто результат вимірювання того чи іншого показника може стати приводом звернутися до лікаря на консультацію.«Хоч у більшості випадків це закінчується констатацією, що це певна адаптаційна реакція організму, але бувають і ситуації, коли виявляється певна патологія», – каже Сергій Саламатін.«Дуже хороший пристрій на сьогодні, я вважаю, – автоматичний тонометр. Це пристрій, який міряє артеріальний тиск. Доступна річ будь-кому, ним нескладно користуватися», – додав лікар.

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