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Волинський кардіолог розповів, чи може Smart Watch виявити хворобу серця. ВІДЕО

Волинський кардіолог розповів, чи може Smart Watch виявити хворобу серця. ВІДЕО
Побутові мобільні вимірювальні прилади на зразок розумних годинників можуть допомогти в кардіологічній діаностиці, але аж ніяк не можуть замінити повноцінного обстеження.

Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 6 грудня.

«Більшість цих пристроїв здатна чітко фіксувати частоту серцевих скорочень у конкретний момент, під час фізичного навантаження. Це має велике значення для людей, які активно займаються спортом, фізкультурою. За допомогою цих пристроїв вони оцінюють відповідь організму на фізичні навантаження, і це дуже правильно», – зауважив завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.

Проте, наголошує він, таке вимірювання аж ніяк не замінить кардіологічної діагностики.

«Хоча зараз з’явилися пристрої, які фіксують серцевий ритм і навіть дають елементарну кардіограму. За нею можна орієнтуватися щодо наявності, наприклад, аритмії, позачергових скорочень чи неритмічності роботи серця. Але, звичайно, це не є точна діагностика, яку проводить кардіолог», – запевнив лікар.

Часто результат вимірювання того чи іншого показника може стати приводом звернутися до лікаря на консультацію.

«Хоч у більшості випадків це закінчується констатацією, що це певна адаптаційна реакція організму, але бувають і ситуації, коли виявляється певна патологія», – каже Сергій Саламатін.

«Дуже хороший пристрій на сьогодні, я вважаю, – автоматичний тонометр. Це пристрій, який міряє артеріальний тиск. Доступна річ будь-кому, ним нескладно користуватися», – додав лікар.

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Теги: хвороба серця, годинник, Волинь
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