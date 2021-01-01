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В Україні дорожчатиме гречка

В Україні дорожчатиме гречка
В Україні може дуже здорожчати гречка. Наразі її ціна складає близько 50 грн/кг, і за прогнозами експертів, буде ще вищою вже до Нового року. Таку ситуацію, за їхніми словами, спровокував дефіцит крупи.

Про це інформує "Обозреватель".

За інформацією телеканалу "Україна 24", до дефіциту гречки призвела низка факторів. Зокрема, йдеться про:

-зменшення посівних площ;

-вирощування господарствами інших культур, наприклад, ріпаку чи соняшнику.

"Гречка в Україні продовжує дорожчати. І ця тенденція зберігатиметься як мінімум до Нового року", – йдеться у матеріалі.

Ціну накручують

Своєю чергою, член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін у коментарі "Сегодня" раніше розповів, що високе зростання ціни на гречку можна пояснити лише її "накручуванням" з боку виробників. При цьому він наголосив: значення цієї крупи перебільшено.

Так, за його словами, Україна споживає близько 20 млн тонн зерна щорічно для різних потреб. Частка ж гречки у цьому – мала. За рік українці з'їдають лише 116 тис. тонн цієї крупи.

"Цінність гречки, на мою думку, вкрай завищена. Крім того, у нас вже був прецедент, коли гречкосії потужно "підтягували" ціну", – підкреслив він.

Ціни на низку продуктів до кінця року злетять

В Україні до кінця року можуть подорожчати на 15% масло, курятина, яйця та майонез. Це пояснюється традиційним підвищенням попиту продукти напередодні новорічних свят.

Рітейлер Валерія Кушнір у коментарі "Вестям" порадила заздалегідь придбати ту продукцію, яку плануєте використати на святковому столі. Наприклад, можна заздалегідь купити та заморозити філе курятини (нині воно коштує 130 грн, а незабаром подорожчає на 10-20 грн за кг).

"Якщо вже продумано меню та кількість гостей, то можна купити вершкове масло, яке підніметься в ціні на 15%. Те ж стосується і вершків", – радить експерт. За її оцінками:

яйця подорожчають із 30 грн до 40-50 грн за десяток;

подорожчають делікатеси (сирокопчена ковбаса, хамон).

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Теги: гречка, ціни, Україна
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