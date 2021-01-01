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В Україні зареєстрували інноваційний препарат проти туберкульозу

В Україні зареєстрували інноваційний препарат проти туберкульозу
Україна розширює можливості для лікування людей з туберкульозом, який має широку лікарську стійкість. Це стало можливим завдяки реєстрації Міністерством охорони здоров'я України інноваційного лікарського засобу – Претоманід.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Медпрепарат подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси на одужання саме через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу.

Застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати із більш коротким терміном прийому.

Україна є 5-ю країною в світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду регулюючими органами, що підтверджує глобальну прихильність країни до впровадження сучасних підходів лікування лікарсько стійкого туберкульозу.

Реєстрація Претоманіду стала результатом тривалої злагодженої роботи МОЗ, Центру громадського здоров’я, ВООЗ, Комітету Зеленого Світла, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, ТБ та малярією, Глобального лікарського фонду, БО «100% ЖИТТЯ», МБФ «Лікарі без кордонів». Це вкотре доводить важливість об'єднання зусиль держави і партнерів в протидії туберкульозу.

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Теги: медпрепарат, туберкульоз, МОЗ
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