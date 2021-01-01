Де у Луцьку завтра, 8 грудня, не буде електроенергії





Про це пише пресслужба Луцької міської ради.



У зв’язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 8 грудня буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 13:30 до 17:00 – вул. Лесі Українки (частково), вул. Б. Хмельницького (частково), вул. С. Левчанівської (частково).

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