Де у Луцьку завтра, 8 грудня, не буде електроенергії
Сьогодні, 19:00
Лучан попереджають про тимчасові проблеми з електропостачанням завтра, 8 грудня.
Про це пише пресслужба Луцької міської ради.
У зв’язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 8 грудня буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 – вул. Лесі Українки (частково), вул. Б. Хмельницького (частково), вул. С. Левчанівської (частково).
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Про це пише пресслужба Луцької міської ради.
У зв’язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 8 грудня буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 – вул. Лесі Українки (частково), вул. Б. Хмельницького (частково), вул. С. Левчанівської (частково).
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