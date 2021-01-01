Волинський лікар розповів, який відсоток людей має підвищений тиск





Що це за хвороба, чому її важливо виявити вчасно і в якому випадку вона не потребує лікування, розповів завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін у програмі «Телемедицина» на



«З віком частота артеріальної гіпертензії значно зростає. У старших людей вона надзвичайно поширена. Причому ця хвороба дуже проста у діагностиці. Є автоматичні, напівавтоматичні тонометри, якими можна виміряти тиск в аптеці, у деяких громадських місцях. Якраз це заходи, спрямовані на своєчасне виявлення артеріальної гіпертензії», – наголосив лікар.



За його словами, якраз своєчасне виявлення підвищеного тиску – дуже важливе, адже гіпертонічна хвороба – це фактор ризику №1 у плані виникнення інших серцево-судинних захворювань.



Гіпертонія буває і в молодих людей, причому це трапляється дедалі частіше.



«Нерідко звертаються молоді пацієнти, які знають що у них підвищений тиск і хочуть знайти причину. Це так звана вторинна гіпертонії. Ми діагностуємо захворювання, з яким пов’язаний підвищений тиск, лікуємо його і проводимо таким чином корекцію артеріального тиску», – розповідає карділог.



«Але в абсолютній більшості випадків ми маємо справу з гіпертонією як з багатофакторним захворюванням. Тобто є ряд факторів, які з часом приводять організм людини до такого стану, що він має постійно підвищений рівень артеріального тиску. Тут має велике значення спадковість. Також він пов’язаний з малорухомим способом життя, харчуванням, зокрема вживанням надмірної кількості солі», – пояснив Сергій Саламатін.



Він наголошує, що факт фіксації артеріального тиску має стати приводом для консультації з сімейним лікарем.



«Артеріальний тиск не є сталою величиною в організмі. Він піддається впливу різних факторів – зовнішніх, внутрішніх, навантажень, навіть метеофакторів. Тому деколи ми говоримо про так звану ситуаційну гіпертонію, коли у людини підвищується тиск як реакція на ту чи іншу ситуацію. Якщо підвищений тиск не має стабільного характеру, а чітко пов’язаний із якоюсь ситуацією, швидше за все, це випадок саме ситуаційної гіпертензії. Вона може не потребувати взагалі ніякого лікування, якщо стабілізація тиску відбувається при усуненні фактору, який до цього призводить», – зауважує лікар.



Якщо ж підвищення тиску має сталий характер, каже він, треба обов’язково звернутися до лікаря. «Сталий характер – це коли протягом доби, вранці, в обід і ввечері, людина вимірює тиск і фіксує цифри, вищі за норму. Після обстеження, констатації форми цієї гіпертонії лікар дає рекомендації щодо тиску, які потрібно виконувати», – зазначив Сергій Саламатін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Артеріальна гіпертензія, або гіпертонія, або підвищений артеріальний тиск, є найбільш поширеним хронічним захворюванням. За статистикою сьогодні цю проблему має близько 40% дорослого населення.Що це за хвороба, чому її важливо виявити вчасно і в якому випадку вона не потребує лікування, розповів завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарніу програмі «Телемедицина» на 12 каналі 6 грудня.«З віком частота артеріальної гіпертензії значно зростає. У старших людей вона надзвичайно поширена. Причому ця хвороба дуже проста у діагностиці. Є автоматичні, напівавтоматичні тонометри, якими можна виміряти тиск в аптеці, у деяких громадських місцях. Якраз це заходи, спрямовані на своєчасне виявлення артеріальної гіпертензії», – наголосив лікар.За його словами, якраз своєчасне виявлення підвищеного тиску – дуже важливе, адже гіпертонічна хвороба – це фактор ризику №1 у плані виникнення інших серцево-судинних захворювань.Гіпертонія буває і в молодих людей, причому це трапляється дедалі частіше.«Нерідко звертаються молоді пацієнти, які знають що у них підвищений тиск і хочуть знайти причину. Це так звана вторинна гіпертонії. Ми діагностуємо захворювання, з яким пов’язаний підвищений тиск, лікуємо його і проводимо таким чином корекцію артеріального тиску», – розповідає карділог.«Але в абсолютній більшості випадків ми маємо справу з гіпертонією як з багатофакторним захворюванням. Тобто є ряд факторів, які з часом приводять організм людини до такого стану, що він має постійно підвищений рівень артеріального тиску. Тут має велике значення спадковість. Також він пов’язаний з малорухомим способом життя, харчуванням, зокрема вживанням надмірної кількості солі», – пояснив Сергій Саламатін.Він наголошує, що факт фіксації артеріального тиску має стати приводом для консультації з сімейним лікарем.«Артеріальний тиск не є сталою величиною в організмі. Він піддається впливу різних факторів – зовнішніх, внутрішніх, навантажень, навіть метеофакторів. Тому деколи ми говоримо про так звану ситуаційну гіпертонію, коли у людини підвищується тиск як реакція на ту чи іншу ситуацію. Якщо підвищений тиск не має стабільного характеру, а чітко пов’язаний із якоюсь ситуацією, швидше за все, це випадок саме ситуаційної гіпертензії. Вона може не потребувати взагалі ніякого лікування, якщо стабілізація тиску відбувається при усуненні фактору, який до цього призводить», – зауважує лікар.Якщо ж підвищення тиску має сталий характер, каже він, треба обов’язково звернутися до лікаря. «Сталий характер – це коли протягом доби, вранці, в обід і ввечері, людина вимірює тиск і фіксує цифри, вищі за норму. Після обстеження, констатації форми цієї гіпертонії лікар дає рекомендації щодо тиску, які потрібно виконувати», – зазначив Сергій Саламатін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію