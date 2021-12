Час небанальних і красивих подарунків: де у Луцьку купити набори із корисних смаколиків*

Незабаром настануть новорічні свята, тому вже варто задуматись про подарунки для рідних та близьких. Звичайно, найкращі презенти – ті, які приносять користь для здоров’я та неймовірний смак.У луцькому екомагазині «Nuts by Max» представлений величезний вибір горіхів, сухофруктів, цукатів, безглютенової продукції, борошна, вівсянок та інших каш, оливкової олії, солодощів, спортивного харчування та багато іншого.Також у період новорічних свят у фуд-маркеті виготовляють подарункові набори на будь-який смак. Клієнт може обрати коробку та продукцію, яка буде всередині. Можна комбінувати різні види горішків та сухофруктів.Співвласник екомагазину «Nuts by Max»показавторгові зали та детально розповів про різноманіття продукції.Чоловік пригадує, що разом із дружиноюрозпочинали свій бізнес у березні 2020 року з невеликого інтернет-магазину, в якому продавали подарункові набори. Згодом додали горіхи та сухофрукти. І вже у серпні того ж року відкрили магазин «Nuts by Max» на проспекті Волі, 35 у Луцьку.За цей проміжок діяльності «Nuts by Max» отримав чимало прихильників не тільки у Луцьку та на Волині, а й по всій Україні та навіть за кордоном.«Наші клієнти – мешканці Волині, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Київської, Запорізької, Дніпропетровської та ще багатьох областей України. Також нашу продукцію замовляли і з Польщі», - каже Вадим Коцага.Клієнти мають можливість купити продукцію в магазині або замовити на сайті чи в інстаграмі. Замовлення надсилають через «Нову Пошту». Також у Луцьку пропонують кур’єрську доставку. Для клієнтів, які зроблять замовлення від 300 гривень, - безкоштовна доставка.Цікаво, що назву, яка перекладається «Горішки від Максима», магазин отримав від молодшого сина подружжя, який також став обличчям фуд-маркету.Екомагазин «Nuts by Max» складається із двох просторих залів, де представлені різноманітні корисні смаколики. Серед асортименту – продукція від волинських та українських виробників, з Швеції, Південної Америки, США, Австралії, Індонезії, Китаю, Кореї та Індії.У першому залі представлені багато видів горіхів. За словами співвласника магазину, окрім традиційних, в магазині «Nuts by Max» є екзотичні види горіхів.«Усі звикли, що є кедровий горіх, кеш’ю, мигдаль, фундук, фісташка. У нас представлений значно більший вибір. До прикладу, є пекан, бразильські горіхи, макадамія. Коли люди заходять до нас, то дивуються, що у нас є такі види», - зауважує Вадим Коцага.Варто зазначити, що горіхові набори фасують тільки вручну, аби забезпечити 100% якість кожного горішка. Їх продають у екологічно чистих крафтових пакунках.Також у першому залі є різноманітні сухофрукти, рослинна продукція, мікрозелень, звичайна та органічна зелень, соки, мінеральна вода. Є продукція для дітей: пюре, солодощі, натуральна пастила.Вадим Коцага проводить нас у другу залу. Різноманіття продукції таки вражає. На полицях стоять різні борошна (кокосове, мигдальне, чорна смородина тощо), суміші, безглютенові вівсянки, галети, печиво, манна каша, екологічно чисті каші, рис (звичайний, для діабетиків, басматі), італійські макарони та вермішель, оливки та оливкові олії з Греції, цикорій, чай-матча, різні види інших чаїв (є навіть чай з гречки), згущене, кокосове, вівсяне молоко, сушений кріп, фарширований перець тощо.Окремий напрямок, який стає все більш популярним, – це спортивне харчування. До прикладу, у магазині є еритрол – замінник цукру, протеїн та багато іншого.У передсвятковий період фуд-маркет «Nuts by Max» запускає у продаж подарункові набори. Клієнт сам може обрати, які види горіхів та сухофруктів та як скомбінувати, яке має бути оформлення. Можна купити вже готові набори у магазині або зробити індивідуальне замовлення.«Також можна обрати певну коробочку: круглий бокс, крафтову, у формі різдвяної книги тощо», - розповідає Вадим Коцага.Для усіх клієнтів фуд-маркету «Nuts by Max» підготували знижки -10% на усі подарункові бокси. Пропозиція діятиме 17-19 грудня, 29 грудня-1 січня та 6-7 січня.Співвласник екомагазину додає, що асортимент постійно розширюють, зважаючи на попит клієнтів: «До прикладу, люди просили нас, аби ми привезли безглютенові галети. Ми дослухаємось до клієнтів та хочемо, щоб вони були задоволені».Крім того, як каже Вадим Коцага, торгові марки й самі звертаються до екомагазину «Nuts by Max», бо хочуть продавати у фуд-маркеті свою продукцію.«Ми завжди читаємо про цю продукцію відгуки, інформацію про склад, цікавимося, наскільки вона органічна, який має термін зберігання», - наголошує співвласник фуд-маркету «Nuts by Max».Вадим Коцага ділиться, що і далі планує розширювати асортимент екомагазину «Nuts by Max». Також вони з дружиною планують відкрити магазини з екопродукцією у Луцьку та поза межами міста. Чоловік зауважив, що це будуть заклади трохи іншого формату.