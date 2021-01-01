Погода на завтра, 8 грудня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.



Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вранці піде дрібний сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.



Температура вночі 4-5° морозу, вдень 4° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 8 грудня, у Волинській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вранці піде дрібний сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.Температура вночі 4-5° морозу, вдень 4° морозу.

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