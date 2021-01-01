Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
7 грудня в Україні неофіційно святкують День української хустки. Свято започаткували у 2019 році з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій.
В цей день вже традиційно відбувається флешмоб «Зроби фото або відео з хусткою».
Волинянки різного віку долучилися до святкування та активно в мережі поширюють світлини та відеозаписи з хустками.
Інформаційне агентство «ВолиньPost» підготувало для своїх читачів добірку світлин та відео, якими ділилися волинянки.
Волинська співачка, автор-виконавиця, композитор і режисер-постановник Тетяна Ціхоцька.
Проректорка з навчально-виховної роботи та комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна.
Представники Іваничівської селищної ради.
До флешмобу також долучилися вчителі та учні ліцею села Забороль.
Студенти та викладачі Горохівського коледжу Львівського національного університету
Учні 6-А,6-Б класів Нововолинського ліцею №9 та вихованці Нововолинського ЗДО №5, педагоги та учні ліцею №4 імені Т.Г.Шевченка
Учні ЗССО "Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради"
Представники Поромівської ОТГ
Вчителі та учні освітнього опорного закладу НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" с. Зимне
Жительки Підгайцівської громади
Вчителі із села Личини Камінь-Каширського району
Представники Любешівського фахового технічного коледжу ЛНТУ
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В цей день вже традиційно відбувається флешмоб «Зроби фото або відео з хусткою».
Волинянки різного віку долучилися до святкування та активно в мережі поширюють світлини та відеозаписи з хустками.
Інформаційне агентство «ВолиньPost» підготувало для своїх читачів добірку світлин та відео, якими ділилися волинянки.
Волинська співачка, автор-виконавиця, композитор і режисер-постановник Тетяна Ціхоцька.
Проректорка з навчально-виховної роботи та комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна.
Представники Іваничівської селищної ради.
До флешмобу також долучилися вчителі та учні ліцею села Забороль.
Студенти та викладачі Горохівського коледжу Львівського національного університету
Учні 6-А,6-Б класів Нововолинського ліцею №9 та вихованці Нововолинського ЗДО №5, педагоги та учні ліцею №4 імені Т.Г.Шевченка
Учні ЗССО "Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради"
Представники Поромівської ОТГ
Вчителі та учні освітнього опорного закладу НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" с. Зимне
Жительки Підгайцівської громади
Вчителі із села Личини Камінь-Каширського району
Представники Любешівського фахового технічного коледжу ЛНТУ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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