Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО

7 грудня в Україні неофіційно святкують День української хустки. Свято започаткували у 2019 році з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій.В цей день вже традиційно відбувається флешмоб «Зроби фото або відео з хусткою».Волинянки різного віку долучилися до святкування та активно в мережі поширюють світлини та відеозаписи з хустками.підготувало для своїх читачів добірку світлин та відео, якими ділилися волинянки.Волинська співачка, автор-виконавиця, композитор і режисер-постановникПроректорка з навчально-виховної роботи та комунікацій Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиПредставники Іваничівської селищної ради.До флешмобу також долучилися вчителі та учні ліцею села Забороль.Студенти та викладачі Горохівського коледжу Львівського національного університетуУчні 6-А,6-Б класів Нововолинського ліцею №9 та вихованці Нововолинського ЗДО №5, педагоги та учні ліцею №4 імені Т.Г.ШевченкаУчні ЗССО "Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради"Представники Поромівської ОТГВчителі та учні освітнього опорного закладу НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" с. ЗимнеЖительки Підгайцівської громадиВчителі із села Личини Камінь-Каширського районуПредставники Любешівського фахового технічного коледжу ЛНТУ