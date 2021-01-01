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Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО

Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
7 грудня в Україні неофіційно святкують День української хустки. Свято започаткували у 2019 році з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій.

В цей день вже традиційно відбувається флешмоб «Зроби фото або відео з хусткою».

Волинянки різного віку долучилися до святкування та активно в мережі поширюють світлини та відеозаписи з хустками.

Інформаційне агентство «ВолиньPost» підготувало для своїх читачів добірку світлин та відео, якими ділилися волинянки.

Волинська співачка, автор-виконавиця, композитор і режисер-постановник Тетяна Ціхоцька.
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Проректорка з навчально-виховної роботи та комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна.
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Представники Іваничівської селищної ради.
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


До флешмобу також долучилися вчителі та учні ліцею села Забороль.



Студенти та викладачі Горохівського коледжу Львівського національного університету
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО



Учні 6-А,6-Б класів Нововолинського ліцею №9 та вихованці Нововолинського ЗДО №5, педагоги та учні ліцею №4 імені Т.Г.Шевченка
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Учні ЗССО "Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради"

Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Представники Поромівської ОТГ

Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Вчителі та учні освітнього опорного закладу НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" с. Зимне

Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Жительки Підгайцівської громади
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Вчителі із села Личини Камінь-Каширського району
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО


Представники Любешівського фахового технічного коледжу ЛНТУ








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Теги: Волинь, День хустки
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