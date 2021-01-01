За тиждень на ГРВІ захворіли 5886 волинян

У Волинській області за період з 29 листопада по 5 грудня на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіли 5886 осіб.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та МОЗ УкраїниЧисло хворих на 100 тисяч населення становить 574,4.Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 4,2% вище базового рівня, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.Показник захворюваності в нинішньому епідемічному сезоні вищий від показника за аналогічний період минулого року на 11%.У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 44%.Три відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (85%).З початку епідемічного сезону перехворіло близько 68 тис. волинян — це майже 7% населення області.Всього на Волині проти грипу вакциновано близько 400 осіб. із них 47% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).За попередній тиждень з 22 листопада по 28 листопада на Волині виявили 6928 (676,1 на 100 тисяч населення) хворих. Цифри свідчать про зниження захворюваності на 15%.За результатами епіднагляду в Україні циркуляції вірусів грипу не зареєстровано. Крім коронавірусної інфекції, циркулюють віруси парагрипу, РС-віруси, риновіруси, бокавіруси, аденовіруси та коронавіруси типу NL-63.Так, людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. При появі перших симптомів хвороби слід звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням. Лікар врахує ваші клінічні дані, наявні супутні захворювання та ризики і прийме рішення щодо подальшого додаткового обстеження й лікування.