Скільки коштує новорічно-різдвяна ілюмінація Луцька. ВІДЕО

На Театральному майдані у Луцьку почали декорувати тріо ялинок. Усього визначили 12 об’єктів, що будуть прикрашати у місті та селах Луцької тергромади.Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцьксвітло" Валерій Мазін.З його слів, на головну ялинку міста повісять 200-220 штук гірлянд та 150 іграшок. Прикрашати ялинки будуть без допомоги дизайнерів. У середньому одна куля вартує 300 гривень, нових цього року не купували."Пори те, що територія Луцької громади збільшилася, новорічних куль та гірлянд вистачить", — додає директор комунального підприємства."Оздобленням вулиць і новорічних ялинок у громаді займаються два комунальні підприємства, що виграли тендери – "Луцьксвітло" і "Луцькспецкомунтранс", — каже директор житлово-комунального підприємства Луцька Микола Осіюк.За словами майстра комунального підприємства Олександра Мальця, головні ялинки міста прикрасять гірляндами із жовтим теплим світлом. Уже перевірили справність освітлення святкових арок, куль та ангелів, що встановлять на вулицях Луцька.Чоловік запевняє, що усе працює справно, залишилося лише у двох ангелів замінити гірлянду, яка не світиться.Комірниця підприємства "Луцьксвітло" Валентина Ребекевша відповідає за зберігання новорічного декору. Кімната складського приміщення повністю заставлена коробками з іграшками й гірляндами.Серед прикрас переважає золотий клір. Тут ажурні кулі, звичайні кулі та грона винограду. Валентина Ребекевша каже, що хоч іграшки й виготовлені із металопластику, але вони б’ються та ламаються на ялинці через вітер і дощ."Вартість новорічного оздоблення у порівнянні з минулим роком не змінилася", — каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк. Орієнтовно прикрашання та утримання новорічного міста вартує 300-400 тисяч гривень.Майже всі роботи з прикрашання Луцька до Нового року завершать до 19 грудня.