вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштує новорічно-різдвяна ілюмінація Луцька. ВІДЕО

Скільки коштує новорічно-різдвяна ілюмінація Луцька. ВІДЕО
На Театральному майдані у Луцьку почали декорувати тріо ялинок. Усього визначили 12 об’єктів, що будуть прикрашати у місті та селах Луцької тергромади.

Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцьксвітло" Валерій Мазін.

З його слів, на головну ялинку міста повісять 200-220 штук гірлянд та 150 іграшок. Прикрашати ялинки будуть без допомоги дизайнерів. У середньому одна куля вартує 300 гривень, нових цього року не купували.

"Пори те, що територія Луцької громади збільшилася, новорічних куль та гірлянд вистачить", — додає директор комунального підприємства.

"Оздобленням вулиць і новорічних ялинок у громаді займаються два комунальні підприємства, що виграли тендери – "Луцьксвітло" і "Луцькспецкомунтранс", — каже директор житлово-комунального підприємства Луцька Микола Осіюк.

За словами майстра комунального підприємства Олександра Мальця, головні ялинки міста прикрасять гірляндами із жовтим теплим світлом. Уже перевірили справність освітлення святкових арок, куль та ангелів, що встановлять на вулицях Луцька.

Чоловік запевняє, що усе працює справно, залишилося лише у двох ангелів замінити гірлянду, яка не світиться.

Комірниця підприємства "Луцьксвітло" Валентина Ребекевша відповідає за зберігання новорічного декору. Кімната складського приміщення повністю заставлена коробками з іграшками й гірляндами.

Серед прикрас переважає золотий клір. Тут ажурні кулі, звичайні кулі та грона винограду. Валентина Ребекевша каже, що хоч іграшки й виготовлені із металопластику, але вони б’ються та ламаються на ялинці через вітер і дощ.

"Вартість новорічного оздоблення у порівнянні з минулим роком не змінилася", — каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк. Орієнтовно прикрашання та утримання новорічного міста вартує 300-400 тисяч гривень.

Майже всі роботи з прикрашання Луцька до Нового року завершать до 19 грудня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, свято, освітлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали трейлер фільму «Довбуш» волинянина Олеся Саніна. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
Скільки коштує новорічно-різдвяна ілюмінація Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Через першу ожеледицю у луцьких травматологів побільшало роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО
27 квітень, 15:30
На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки
25 грудень, 2020, 17:16
Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО
08 вересень, 2019, 16:06
Яким був день молоді у Луцьку. ФОТО Яким був день молоді у Луцьку. ФОТО
18 серпень, 2019, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали трейлер фільму «Довбуш» волинянина Олеся Саніна. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
 0
Скільки коштує новорічно-різдвяна ілюмінація Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Волинянки приєдналися до флешмобу «Зроби фото з хусткою». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
Через першу ожеледицю у луцьких травматологів побільшало роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
Із підрозділу Волинського краєзнавчого музею скорочують кількох працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8