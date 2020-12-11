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Через першу ожеледицю у луцьких травматологів побільшало роботи. ВІДЕО

Через першу ожеледицю у луцьких травматологів побільшало роботи. ВІДЕО
Вже понад добу Луцьк засипає снігом. Як наслідок – погана видимість через снігопад, а попід ногами – слизька ожеледиця. Й перші дні зими для деяких лучан вже закінчились падіннями, а в декого і переломами.

Лікар-травматолог Ігор Шпетун каже, зазвичай у такий період переломи після падіння у пацієнтів подібні, - пише "Конкурент".

Аби не покалічитись при такій негоді, варто дотримуватись простих правил: не спішити, не тримати руки у кишенях та пересуватись маленькими кроками. Та найголовніше, аби не отримати травму чи перелом під час ожеледиці, варто бути максимально обережними.


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Теги: ожеледиця, Луцьк
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