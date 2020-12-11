Через першу ожеледицю у луцьких травматологів побільшало роботи. ВІДЕО





Лікар-травматолог Ігор Шпетун каже, зазвичай у такий період переломи після падіння у пацієнтів подібні, - пише



Аби не покалічитись при такій негоді, варто дотримуватись простих правил: не спішити, не тримати руки у кишенях та пересуватись маленькими кроками. Та найголовніше, аби не отримати травму чи перелом під час ожеледиці, варто бути максимально обережними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже понад добу Луцьк засипає снігом. Як наслідок – погана видимість через снігопад, а попід ногами – слизька ожеледиця. Й перші дні зими для деяких лучан вже закінчились падіннями, а в декого і переломами.Лікар-травматолог Ігор Шпетун каже, зазвичай у такий період переломи після падіння у пацієнтів подібні, - пише "Конкурент" Аби не покалічитись при такій негоді, варто дотримуватись простих правил: не спішити, не тримати руки у кишенях та пересуватись маленькими кроками. Та найголовніше, аби не отримати травму чи перелом під час ожеледиці, варто бути максимально обережними.

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