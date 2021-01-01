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Третя доза вакцини буде доступною для українців на початку 2022 року

Третя доза вакцини буде доступною для українців на початку 2022 року
Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Михайло Радуцький, - пише Главком.

«Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня по групах ризику дозволити третю бустерну дозу. Але це не пов'язано з «Омікроном», а просто третя бустерна доза», – заявив Радуцький.

Станом на 7 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму «Омікрон».

«Сьогодні є дані не дуже погані, начебто «Омікрон», так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала «Дельта». Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне», – відмітив нардеп.

Радуцький зазначив, що наразі Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.

«Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40% дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими – на початку весни, вже не буде такої критичної як зараз», – сказав депутат.

«Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус», – додав він.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу.

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Теги: Україна, коронавірус, вакцинація
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