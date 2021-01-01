Завершують будівництво нового ринку у Княгининку. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 09:00
На новому ринку у селі Княгининок під Луцьком уже споруджені капітальні будівлі та торгові павільйони, а також - облаштований благоустрій доріжок і парковки.
Про це йдеться на сайті БК Інвестор.
Наразі будівельники працюють над внутрішнім оздобленням магазинів - утеплюють стіни мінватою, вкладають плитку на підлогу та облаштовують на стіни ДСП-панелі. У результаті павільйони будуть повністю готові для початку комерційної діяльності.
ЯК ВІДКРИТИ МАГАЗИН НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ?
1) Приміщення площею від 17 до 30 м2 можна придбати. При покупці ціна становить - 750 $/м2.
2) Приміщення площею 29,67 м2 можна взяти в оренду. Вартість - 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.
ЩО БУДЕ НА НОВОМУ РИНКУ У КНЯГИНИНКУ?
- У найбільшому стаціонарному приміщенні незабаром відкриють супермаркет SPAR.
- До кінця року в одному із магазинів планують відкрити першу у Княгининку аптеку.
- У ще одному приміщенні буде заклад мережі Good Burger.
30 торгових павільйонів - усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.
- місця для відпочинку відвідувачів - усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.
- велика парковка перед торговим павільйоном.
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
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Про це йдеться на сайті БК Інвестор.
Наразі будівельники працюють над внутрішнім оздобленням магазинів - утеплюють стіни мінватою, вкладають плитку на підлогу та облаштовують на стіни ДСП-панелі. У результаті павільйони будуть повністю готові для початку комерційної діяльності.
ЯК ВІДКРИТИ МАГАЗИН НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ?
1) Приміщення площею від 17 до 30 м2 можна придбати. При покупці ціна становить - 750 $/м2.
2) Приміщення площею 29,67 м2 можна взяти в оренду. Вартість - 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.
ЩО БУДЕ НА НОВОМУ РИНКУ У КНЯГИНИНКУ?
- У найбільшому стаціонарному приміщенні незабаром відкриють супермаркет SPAR.
- До кінця року в одному із магазинів планують відкрити першу у Княгининку аптеку.
- У ще одному приміщенні буде заклад мережі Good Burger.
30 торгових павільйонів - усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.
- місця для відпочинку відвідувачів - усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.
- велика парковка перед торговим павільйоном.
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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