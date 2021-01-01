Завершують будівництво нового ринку у Княгининку. ВІДЕОЗВІТ*





Про це йдеться на сайті



Наразі будівельники працюють над внутрішнім оздобленням магазинів - утеплюють стіни мінватою, вкладають плитку на підлогу та облаштовують на стіни ДСП-панелі. У результаті павільйони будуть повністю готові для початку комерційної діяльності.







ЯК ВІДКРИТИ МАГАЗИН НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ?



1) Приміщення площею від 17 до 30 м2 можна придбати. При покупці ціна становить - 750 $/м2.



2) Приміщення площею 29,67 м2 можна взяти в оренду. Вартість - 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.





ЩО БУДЕ НА НОВОМУ РИНКУ У КНЯГИНИНКУ?



- У найбільшому стаціонарному приміщенні незабаром відкриють супермаркет SPAR.

- До кінця року в одному із магазинів планують відкрити першу у Княгининку аптеку.

- У ще одному приміщенні буде заклад мережі Good Burger.

30 торгових павільйонів - усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.

- місця для відпочинку відвідувачів - усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.

- велика парковка перед торговим павільйоном.



Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новому ринку у селі Княгининок під Луцьком уже споруджені капітальні будівлі та торгові павільйони, а також - облаштований благоустрій доріжок і парковки.Про це йдеться на сайті БК Інвестор. Наразі будівельники працюють над внутрішнім оздобленням магазинів - утеплюють стіни мінватою, вкладають плитку на підлогу та облаштовують на стіни ДСП-панелі. У результаті павільйони будуть повністю готові для початку комерційної діяльності.1) Приміщення площею від 17 до 30 м2 можна придбати. При покупці ціна становить - 750 $/м2.2) Приміщення площею 29,67 м2 можна взяти в оренду. Вартість - 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. Також за орендарем зберігається першочергове право викупу магазину.- У найбільшому стаціонарному приміщенні незабаром відкриють супермаркет SPAR.- До кінця року в одному із магазинів планують відкрити першу у Княгининку аптеку.- У ще одному приміщенні буде заклад мережі Good Burger.30 торгових павільйонів - усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.- місця для відпочинку відвідувачів - усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.- велика парковка перед торговим павільйоном.Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:096 030 20 10м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію