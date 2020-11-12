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Волинянка нафантазувала поліцейським, що подруга вкрала в неї пів свині

Волинянка нафантазувала поліцейським, що подруга вкрала в неї пів свині
На Волині 49-річна жінка повідомила правоохоронцям, що подруга вкрала в неї пів свині.

Про це повідомляє "Волинь-нова".

Жителька Горохівщини стверджувала, що пів свині з її хати винесли, поки вона ходила за сином у школу. Жінка вказувала, що злочин могла вчинити її подруга.

Заявниці поліцейські вдома не застали, а її чоловік про зникнення м'яса нічого не знав. Зате він розповів копам, що громадянська дружина телефонувала йому добряче напідпитку з сусідньої області.

Повернувшись додому, жінка отримає протокол про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, який передбачає чималий штраф.

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Теги: брехня, Волинь, Горохівщина, поліція
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