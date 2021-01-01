Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:07
За добу 7 грудня в Україні зафіксували 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 809 дітей та 175 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
199 765 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 998 осіб;
летальних випадків – 450;
одужали – 26 804 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 519 981 особа; одужало – 3 109 423 особи; летальних випадків – 89 436; проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1519;
Вінницька область – 369;
Волинська область – 379;
Дніпропетровська область – 358;
Донецька область – 723;
Житомирська область – 187;
Закарпатська область – 329;
Запорізька область – 530;
Івано-Франківська область – 166;
Київська область – 489;
Кіровоградська область – 137;
Луганська область – 147;
Львівська область – 413;
Миколаївська область – 305;
Одеська область – 284;
Полтавська область – 705;
Рівненська область – 397;
Сумська область – 274;
Тернопільська область – 184;
Харківська область – 309;
Херсонська область – 201;
Хмельницька область – 390;
Черкаська область – 376;
Чернівецька область – 122;
Чернігівська область – 78.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє МОЗ України.
199 765 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 998 осіб;
летальних випадків – 450;
одужали – 26 804 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 519 981 особа; одужало – 3 109 423 особи; летальних випадків – 89 436; проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1519;
Вінницька область – 369;
Волинська область – 379;
Дніпропетровська область – 358;
Донецька область – 723;
Житомирська область – 187;
Закарпатська область – 329;
Запорізька область – 530;
Івано-Франківська область – 166;
Київська область – 489;
Кіровоградська область – 137;
Луганська область – 147;
Львівська область – 413;
Миколаївська область – 305;
Одеська область – 284;
Полтавська область – 705;
Рівненська область – 397;
Сумська область – 274;
Тернопільська область – 184;
Харківська область – 309;
Херсонська область – 201;
Хмельницька область – 390;
Черкаська область – 376;
Чернівецька область – 122;
Чернігівська область – 78.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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