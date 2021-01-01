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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
За добу 7 грудня в Україні зафіксували 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 809 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

199 765 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 998 осіб;

летальних випадків – 450;

одужали – 26 804 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 519 981 особа; одужало – 3 109 423 особи; летальних випадків – 89 436; проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1519;

Вінницька область – 369;

Волинська область – 379;

Дніпропетровська область – 358;

Донецька область – 723;

Житомирська область – 187;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 530;

Івано-Франківська область – 166;

Київська область – 489;

Кіровоградська область – 137;

Луганська область – 147;

Львівська область – 413;

Миколаївська область – 305;

Одеська область – 284;

Полтавська область – 705;

Рівненська область – 397;

Сумська область – 274;

Тернопільська область – 184;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 376;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 78.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна, ситуація
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