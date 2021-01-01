Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



199 765 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 998 осіб;



летальних випадків – 450;



одужали – 26 804 особи.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 3 519 981 особа; одужало – 3 109 423 особи; летальних випадків – 89 436; проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1519;



Вінницька область – 369;



Волинська область – 379;



Дніпропетровська область – 358;



Донецька область – 723;



Житомирська область – 187;



Закарпатська область – 329;



Запорізька область – 530;



Івано-Франківська область – 166;



Київська область – 489;



Кіровоградська область – 137;



Луганська область – 147;



Львівська область – 413;



Миколаївська область – 305;



Одеська область – 284;



Полтавська область – 705;



Рівненська область – 397;



Сумська область – 274;



Тернопільська область – 184;



Харківська область – 309;



Херсонська область – 201;



Хмельницька область – 390;



Черкаська область – 376;



Чернівецька область – 122;



Чернігівська область – 78.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 7 грудня в Україні зафіксували 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 809 дітей та 175 медпрацівників.Про це повідомляє МОЗ України.199 765 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 998 осіб;летальних випадків – 450;одужали – 26 804 особи.захворіли – 3 519 981 особа; одужало – 3 109 423 особи; летальних випадків – 89 436; проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.м. Київ – 1519;Вінницька область – 369;– 379;Дніпропетровська область – 358;Донецька область – 723;Житомирська область – 187;Закарпатська область – 329;Запорізька область – 530;Івано-Франківська область – 166;Київська область – 489;Кіровоградська область – 137;Луганська область – 147;Львівська область – 413;Миколаївська область – 305;Одеська область – 284;Полтавська область – 705;Рівненська область – 397;Сумська область – 274;Тернопільська область – 184;Харківська область – 309;Херсонська область – 201;Хмельницька область – 390;Черкаська область – 376;Чернівецька область – 122;Чернігівська область – 78.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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