Курс валют у Луцьку на 8 грудня





Євро купують за 30,65, продають за 30,84.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,60, а купують за 6,68.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 8 грудня, такий: продаж – 27,30.Євро купують за 30,65, продають за 30,84.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його продають за 6,60, а купують за 6,68.

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